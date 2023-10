Autobiografía de Britney Spears: La cantante habló sobre Jennifer López, Christina Aguilera y Madonna

El pasado 24 de octubre, la cantante estadounidense Britney Spears, publicó “The Woman in Me (La mujer en mí)”, una autobiografía en la que cuenta sus vivencias más íntimas y lo que el público nunca conoció, como la realidad de su relación con Justin Timberlake y las querellas que atravesaron, así como el brollo que surgió cuando estaba bajo la tutela de su padre y otros detalles que dejaron boquiabiertos a los fanáticos.

En uno de los fragmentos, la artista de 41 años le dedicó un sentido mensaje a la Diva del Bronx, Jennifer López, a quien admira por su fortaleza en el mundo del espectáculo, además del balance que ha mantenido en su vida. “Algunas celebridades lidian bien con la fama. Yo envidio a la gente que saben cómo hacer que la fama funcione para ellos, porque yo me escondo de ella. Me pongo muy tímida”, relató.

“Por ejemplo, Jennifer López, desde el principio me pareció una persona que era muy buena en ser famosa complaciendo el interés de las personas sobre ella, pero sabiendo dónde establecer límites (…) ella siempre se manejaba muy bien, con dignidad”, agregó Spears sobre la cantante de raíces boricuas.

En otro espacio del libro, la cantante de “Gimme more” habló sobre sus colegas Christina Aguilera y Madonna, refiriéndose al ataque que ella sentía por parte de la prensa y que personajes como ella y su exnovio Timberlake no recibían el mismo “palo de agua”. “Mientras que las noticias sobre mí frecuentemente no eran muy amistosas, la prensa de entretenimiento estaba llena de historias positivas sobre Justin y Christina Aguilera”, dijo.

“Justin estaba en la portada de Rolling Stone semidesnudo. Christina estaba en la portada Blender, vestida como una madame del Viejo Oeste”, remató. Entre tanto, confesó que le causó malestar los comentarios que recibió luego de la portada que protagonizaron Justin y Christina en la Rolling Stone, donde él la mira con “ojos sexy”. “Aunque ellos no estaban tratando de ser crueles, se sentía como que le estaban echando sal a la herida”, pues también le molestó que, en el magazine la cantante de “Pero me acuerdo de ti”, alegó que Britney y Justin tenían que reconciliarse, ya que no le gusta que opinen de su vida privada.

En cuanto a la ‘Reina del Pop’, la también actriz recalcó que ella fue una especie de mentora, y agradeció que la haya visitado en el año 2002 cuando ella estaba en Nueva York tras su ruptura con el exintegrante de N’sync. “La suprema confianza de Madonna en sí misma me ayudó a ver mucho sobre mi situación con ojos frescos”, confesó.

“Yo necesitaba un poco de guía en aquel momento. Estaba confundida sobre mi vida. Ella trató de ser mi mentora”, dijo Britney al admitir que sabía que la de ‘Like a Virgin’ intuía lo que estaba sintiendo en ese momento a causa de su separación.