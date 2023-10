Jennifer López deja sus seguidores acalorados al posar con un sexy Babydoll transparente

A los 54 años la cantante, actriz, bailarina y empresaria Jennifer López demuestra que está en su mejor momento, y es que la mujer ha sido seleccionada como imagen oficial de la reconocida marca de ropa interior italiana Intimissimi, en la cual sacó toda su sensualidad en unas candentes fotos que han dejado a sus millones de seguidores por todo el mundo con la boca abierta.

En las imágenes publicadas en su cuenta personal de Instagram se aprecia a la intérprete de “On the floor”, posando muy sensual con un Babydoll de dos piezas repleto de encajes, transparencia, cristales, perlas y una larga bata.

Las fotos son un derroche de erotismo que demuestran que a los 54 años la artista se mantiene mejor que nunca en todos los sentidos su piel, cabello, manos y la cara se ven en su punto.

López que desde inicios de su carrera se ha caracterizado por ser una mujer con excelente figura y sobre todo su gran trasero que ha sido un tema muy comentado por todo el mundo, no dudo en sacar sus mejores poses ante la cámara del fotógrafo de moda Norman Jean Roy.

Totalmente acostada en un sofá con las piernas cruzadas fue la pose que dejó a todos los cibernautas impactados y que se ha apoderado de los principales titulares del mundo.

En un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la marca se nota a Jennifer trabajando en todo el proceso antes de llegar a las fotos como viendo los bocetos, conociendo el tejido y hablando con las costureras encargadas de realizar la pieza.

“Les presento mi colección @IntimissimiOfficial This is me Now, de Verona a Hollywood y hecha con amor”, fue el mensaje con el cual la artista acompañó la publicación.