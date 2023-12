¿Insatisfecha? Jennifer López habla sobre su carrera y la falta de reconocimientos

La noche del 5 de diciembre se celebró la trigésima edición de la gala Elle Women in Hollywood, en Los Ángeles, California, donde se premia a todas las mujeres que han causado cambio e impacto en la industria del cine. Hubo muchas celebridades como invitadas, como América Ferrera, que brilló por su participación en la exitosa cinta de ‘Barbie’ junto a Margot Robbie, la mexicana, Eva Longoria, Ashley Tisdale y la ‘Diva del Bronx’, Jennifer López, siendo una de las celebridades que logró llamar la atención de los participantes al lucir un outfit que causó polémica en las redes sociales.

Jennifer estrella conocida por su versatilidad en la música y en la pantalla, reflexionó sobre su reciente Icon Awards, su carrera y su falta de ciertos premios. Presentada por Donna Langley de Universal Studios durante el evento, López enfatizó la importancia del galardón como símbolo representativo de lo que significa ser mujer en Hollywood. Aunque no ha ganado ningún otro premio de la industria, su popularidad y versatilidad han sido invaluables a lo largo de los años.

Por supuesto, después de recoger su quinto Icon, la actriz de 54 años reflexionó sobre los principales ganadores de premios que aún no ha recibido y mencionó:“No tengo un Oscar. Y no tengo un Globo de Oro. Y no tengo un Grammy, ni un premio SAG ni un BAFTA, ni un Critics Choice ni un Hollywood Film Award” y continuó: “De todas las cosas que pensé que sería cuando era niña, lo último que sabías que iba a tener en mi lista era un ícono”, compartió la artista.

La estadounidense, famosa por sus dotes como bailarina, actriz, cantante y emprendedora, recordó sus inicios como bailarina y cómo enfrentó fuertes reacciones ante cada cambio en su carrera. "En cada paso del camino, parecía haber una tremenda oposición, tanto literal como física y emocional, a la idea de que podías hacer muchas cosas diferentes y ser tomada en serio".

En la alfombra roja, le preguntaron a Jennifer qué significa para ella recibir el Icon Awards por quinta vez en su carrera. “Para ser honesta, creo que es un tremendo honor estar aquí con tantas mujeres y ser reconocido por tantas mujeres”, dijo la intérprete de “On the Floor”, según una publicación de Instagram. “Eso es lo que me hace sentir muy humilde. Siempre he sido una chica de chicas”. En el último número de la revista Elle ha sido auto crítica sobre su carrera como actriz y dijo:

"Solo debería haber trabajado con ciertos tipos de directores con los que realmente quería trabajar". Añadió que todavía falta un largo camino por recorrer para lograr una mayor diversidad en la industria, pero se han logrado avances."No es todo lo que una quisiera que fuera, pero al menos puedes ver un elenco diverso en una película donde los protagonistas son de diferentes razas y géneros, y cosas así", afirmó.

El año próximo, J.Lo estrenará un film musical basado en su nuevo disco, "This is Me Now", y la cinta de ciencia ficción "Atlas". En preproducción tiene un viejo proyecto, "The Godmother", sobre la narco colombiana Griselda Blanco, y "Unstoppable: The Anthony Robles Story".