Fallece actor mexicano de “Narcos” y “X-Men”

El actor Adán Canto, mexicano pero residenciado en Estados Unidos, pierde la vida tras una lucha contra el cáncer de apéndice a los 42 años de edad, este 9 de enero según reseña la prensa mexicana. Esta noticia conmocionó a su familia y amigos, así como a la industria del entretenimiento en EE.UU y México. El actor alcanzó grandes papeles en el mercado anglosajón, en series como “Designated Survivor” “The Cleaning Lady” “X-Men” y “Narcos”.

Se mantuvo en privado el diagnostico de Canto hasta su fallecimiento, para luego ser informado en el comunicado de su fallecimiento. “Adan tenía un profundo espíritu que pocos conocían. Aquellos que lo pudieron ver cambiaron para siempre. Mucha gente lo extrañará profundamente”, reza el texto publicado por su agente Jennifer Allen. De igual manera, la esposa del actor, Stephanie Ann Canto, con quien se caso en el 2017 se despidió en un post con una foto de los dos y con una cita de la Biblia.

“Por siempre mi tesoro, Adán, nos vemos pronto. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:19-21”, expresó.

El actor era padre de dos hijos, Roman Alder de tres años, y recientemente Eve Josephine de 18 meses. Cano era originario de Coahuila, pero vivió gran parte de su vida en Texas, emprendiendo su carrera desde 2009 y paulatinamente hasta alcanzar grandes proyectos en Hollywood, compartiendo con actores de gran talla.

Reacciones por su fallecimiento

Halle Berry, quien compartiera reparto con Adan en X-Men, “No tengo palabras, pero mi querido y dulce amigo Adan acaba de ganar sus alas. Siempre, siempre en mi corazón”, en una foto que posteo con Canto. El actor interpretó a Sunspot, un mutante originario de Brasil que tenía la habilidad de manejar la energía solar para convertirla en materia física.

El actor Kiefer Sutherland, protagonista de Designated Survivor, también expresó sus condolencias por el fallecimiento de su compañero. “Estoy desconsolado por la pérdida de Adan Canto. Era un espíritu tan maravilloso. Como actor, su deseo de hacerlo bien, de ser grandioso y luego hacerlo mejor fue realmente impresionante y lo extrañaremos mucho. También estoy desconsolado por su esposa, Steph, y sus dos hijos pequeños. Adan, descansa en paz”.

La cadena Fox y Warner Bros también lamentaron el deceso del actor. “Estamos desconsolados al enterarnos del fallecimiento de Adan Canto. Un actor maravilloso y querido amigo, tuvimos el honor de tenerlo como parte de las familias de Warner Bros. Television y FOX Entertainment con THE CLEANING LADY y THE FOLLOWING. Extrañaremos muchísimo a Adan”.