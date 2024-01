Se esclarece la causa del deceso de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor

La cantante de origen irlandés, Sinéad O’Connor, falleció el pasado julio del 2023 en su apartamento en Londres a los 56 años de edad y hasta entonces no se conocía detalles sobre su muerte. A tan solo un mes de haberse mudado de su natal Irlanda, O’Connor había publicado en su cuenta de Facebook que se encontraba preparando su nuevo álbum para publicarlo este 2024.

Según la Corte Forense de Southwark confirmó hoy, 9 de enero, que O’Connor “murió por causas naturales” y por tanto el juez forense ha concluido su implicación en este suceso. Esta instancia judicial ya explicó el pasado julio que llevaría a cabo una autopsia para determinar las causas del fallecimiento, después de que la Policía Metropolitana (MET) avanzó entonces que no se consideraba “sospechosa”.

Recordemos que la cantante se dio a conocer por su voz singular, cargada de connotación que evocaba sus puntos de vista sobre política, espiritualidad, historia y filosofía. Su primer álbum "The Lion and the Cobra", no tendría tanto éxito como su segundo el cual lanzó en 1990, "I Do Not Want What I Have't Got", le abriría paso para nuevos escenarios y más fronteras tras la interpretación de la famosa canción “Nothing Compares 2 U” de Prince que la catapultaría.

Varios sucesos en la vida de la cantante dublinesa habrían nublado su pasado, y era conocida por sus fuertes críticas hacia la Iglesia Católica Romana. Para el 2022 se conoció que el hijo de la interprete, Shane, cometió suicidio y posteriormente ella fue hospitalizada y esto le desencadenaría una enfermedad mental.

Para la despedida de Sinéad, el pasado agosto, la familia invitó al público y sus fanáticos que se alineara frente al mar, mientras pasaba la carroza fúnebre, Asistió el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, junto con Bono de U2. “A Sinead le encantaba vivir en Bray y la gente que vivía allí”, dijo su familia. “Con esta procesión, a su familia le gustaría reconocer la efusión de amor por ella de parte de la gente de Wicklow (condado) y más allá, desde que se fue... para ir a otro lugar”.