Gorkys Hernández: "Mi salida de Cardenales se debe a César Isturiz" (+declaraciones)

La primera gran "bomba" a falta de menos de un mes, para que inicie la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), se dio a conocer este jueves, con el cambio de Gorkys Hernández de los Cardenales de Lara, quien responsabilizó a César Izturiz de esa transacción.

Sorpresivamente, se dio a conocer que el ex grandeliga fue enviado a los Tigres de Aragua por dos prospectos y aunque nadie entendía la razón, el mismo Hernández dio su punto de vista mediante un live en su cuenta personal de Instagram.

Gorkys Hernández responsabiliza a César Isturiz:

Hernández estableció una conexión con los aficionados de la LVBP, en la que aclaró que entiende que el beisbol es un negocio, pero que él (Gorkys) fue canjeado por un problema personal en la que estaba involucrada su futura esposa con la familia del nuevo manager "Crepuscular", César Isturiz

"Mi salida de Cardenales se debe a César Isturiz porque no me necesitaba y dijo que tenia que salir", destacó el jardinero central, que disputó cinco campañas con el uniforme de Lara, proclamándose monarca en la anterior.

A eso añadió, que Isturiz no fue profesional y no quiere darle la cara, después de llamarlo y advertirle que sería enviado al mercado de cambio, tras esa situación entre mujeres.

"Es chimbo que como tienen un status de manager, quieren que por problemas personales mal pongan al pelotero y digan que el pelotero debe ser cambiado", complementó.

Gorkys Hernández se va tranquilo con la directiva de Cardenales:

A pesar de que Gorkys ratificó que su deseo era retirarse del beisbol profesional con los "Crepusculares", también dejo claro que no tuvo ningún altercado con algún miembro de la directiva de ese equipo, solamente con Isturiz, por las situaciones externas mencionadas.

"Cuando somos profesionales tenemos que dar la cara, cuando somos profesionales tenemos un trabajo que hacer dentro de un terreno. A mí no me tiene que importar si fulanito salió con esta, si fulanito hizo esto porque a mi no me pagan por estar pendiente de un chisme", agregó el ex grandeliga.