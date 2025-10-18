LVBP

LVBP: Balbino Fuenmayor pone a ganar a Caribes y llega a cifra redonda

Alcanzó los 80 cuadrangulares en la LVBP

Sabado, 18 de octubre de 2025 a las 05:47 pm
Foto: Cortesía
El poderoso slugger de los Caribes de Anzoátegui, Balbino Fuenmayor, puso adelante a la Tribu con cuadrangular solitario en la segunda entrada ante los Leones del Caracas para llegar a 80 bambinazos de por vida en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Se une al club de los 80

Fuenmayor se convirtió en el pelotero número 12 en llegar a los 80 cuadrangulares en la LVBP, siendo el jugador activo con más estacazos de largo metraje en la liga y segundo histórico dentro de la franquicia oriental por detrás de Eliezer Alfonzo.

El próximo en la lista es el ambidiestro Héctor Giménez quien ocupa el peldaño número 11 en la lista histórica con un total de 82 jonrones.

