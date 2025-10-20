LVBP: Primer jonrón del novato Damiano Palmegiani en Venezuela extiende su buena racha ofensiva

Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo 19 de octubre, Damiano Palmegiani conectó su primer jonrón en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), aunque no pudo evitar la derrota de los Cardenales de Lara 16-9 frente a los Tiburones de La Guaira. El novato que fue primer pick de los pájaros rojos en el Draft de Nuevas Firmas 2024, se destacó en el juego celebrado en el Estadio Antonio Gutiérrez de Barquisimeto al irse de 4-3, con un doble, tres carreras impulsadas y el mismo número de anotadas.

El prospecto de los Azulejos de Toronto abrió su cuenta de vuelacercas en Venezuela durante la quinta entrada, con un corredor en circulación, sacudiendo un envío del zurdo Yapson Gómez hacia el jardín izquierdo que le permitió a los "Pájaros Rojos" momentáneamente voltear la pizarra 9-8. Además, había remolcado su primera carrera en el circuito con un elevado de sacrificio en el segundo inning, demostrando desde temprano su capacidad para producir ofensiva.

Racha notable para el novato Damiano Palmegiani

El nacido en Caracas, pero formado en Canadá, ha mantenido un ritmo constante al conectar hit en cada uno de los primeros cinco encuentros de la temporada. Originalmente tercera base, el joven ha defendido con frecuencia el jardín izquierdo en este inicio de campaña con los Cardenales, mostrando versatilidad en el campo.

En los dos últimos encuentros, Palmegiani ha registrado jornadas multihits, con dos imparables el sábado y tres el domingo, incluyendo su primer jonrón.

Tras esta notable racha, Damiano Palmegiani batea para .421 en sus primeros cinco encuentros en la LVBP con la franquicia de Lara, con ocho imparables, entre ellos tres dobles y su jonrón. Además, con tres carreras remolcadas y mismo número de anotadas.