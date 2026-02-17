MLB: El dilema de Jarren Duran y el arte de ignorar los rumores de intercambio

Suscríbete a nuestros canales

El estancamiento —o más bien, la sobrepoblación— que los Medias Rojas de Boston experimentan en sus jardines podría haber hecho que un jugador como Jarren Duran desconfiara de los constantes rumores de intercambio. Estas especulaciones lo han rodeado no solo en la reciente temporada baja, sino desde la fecha límite de cambios del pasado julio.

Sin embargo, los rumores no nacen de una falta de confianza en su talento. El trasfondo es puramente logístico: la estrella emergente de 21 años, Roman Anthony, parece inamovible. Al mismo tiempo, los actuales ganadores del Guante de Oro, Ceddanne Rafaela (jardín central) y Wilyer Abreu (jardín derecho), son piezas fundamentales en la ecuación defensiva del equipo.

La calma ante la incertidumbre

A pesar de que su rol no parece tan definido como en temporadas anteriores, Duran sigue vistiendo el uniforme de los Medias Rojas y no será elegible para la agencia libre sino hasta después de 2028. En lugar de desgastarse por la posibilidad de ser canjeado, el jardinero ha preferido delegar esa preocupación en su círculo íntimo.

“Nunca miro esas cosas. Mis padres ya las ven bastante por mí”, confesó Duran entre risas. “Me escriben y me preguntan: '¿Te cambiaron?'. Y yo les respondo: '¿De verdad creen que no les voy a avisar si me cambian? ¡Ya basta!'. No le doy importancia. Está en manos de Dios; lo que tenga que pasar, pasará”.

El desafío del "Monstruo Verde"

La transición defensiva no ha sido sencilla. Tras ser finalista por el Guante de Oro en el jardín central en 2024, Duran enfrentó dificultades como titular en la pradera izquierda durante 2025. Según las métricas de Statcast, finalizó con un balance de -5 Outs por Encima del Promedio (OAA).

¿Un nuevo rol como designado?

Con la llegada definitiva de Roman Anthony y la inamovilidad de los otros dos Guantes de Oro, el mánager Alex Cora se enfrenta a un rompecabezas: solo hay tres puestos para cuatro jardineros de élite. Cora ya adelantó que no sacrificará la defensa de sus ganadores del Guante de Oro enviándolos al puesto de Bateador Designado (DH).

Esto deja a Duran y Anthony como los candidatos principales para rotar en dicha posición. "Bueno, sería el bateador designado más rápido de la liga, así que es un comienzo", bromeó Duran al respecto. "No he escuchado nada oficial, simplemente haré lo que necesiten de mí".

Productividad en medio del ruido

Pese a los altibajos defensivos y los rumores, los números de Duran siguen siendo de élite. En 2025, registró un sólido bWAR de 4.7, con una línea ofensiva de .256/.332/.442. Además, alcanzó topes personales con 84 carreras impulsadas, 41 dobles y 13 triples.

Aun así, la satisfacción personal parece ser un horizonte lejano para él: “Siempre me decepciono. Siento que no doy lo mejor de mí o que fallo a la afición. Pero es un año nuevo; hay que dejarlo ir y salir a jugar”.