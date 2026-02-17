MLB: Steve Cohen rompe con la figura del capitán en los Mets

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de los entrenamientos primaverales de 2026 ha comenzado con un terremoto mediático en Nueva York, pero esta vez no se trata de una firma millonaria. El dueño de los Mets, Steve Cohen, ha marcado una línea roja que cambia la cultura organizacional del equipo de Queens: bajo su mando, la figura del capitán ha quedado oficialmente extinta.

Con una franqueza que ya es su sello personal, Cohen aprovechó su primera comparecencia ante los medios para dejar claro que el histórico parche con la "C" no volverá a bordarse en el uniforme de la novena metropolitana. La decisión, lejos de ser un arrebato, parece ser el pilar de su nueva filosofía de gestión de grupo.

El fin de una era en Queens

"Mientras yo sea el dueño del equipo, nunca habrá un capitán", sentenció Cohen, cerrando de golpe una puerta que los aficionados venían discutiendo tras la salida de figuras emblemáticas. Para el magnate, la jerarquía impuesta desde las oficinas es un modelo obsoleto que no encaja con su visión de un equipo moderno.

La lógica de Cohen es simple pero disruptiva: el liderazgo debe ser orgánico y fluido. "Mi opinión es que el clubhouse es único. Dejen que ellos lo resuelvan, año tras año", añadió. Esta postura traslada la responsabilidad absoluta a los jugadores, obligándolos a encontrar sus propias voces sin necesidad de un nombramiento formal que, en ocasiones, puede generar fricciones o estancamiento en la dinámica grupal.

Una revolución total en el roster de 2026

Los Mets que saltan al campo este 2026 son radicalmente distintos a los de hace apenas unos meses. La partida de referentes históricos como Pete Alonso, Edwin Díaz y Brandon Nimmo marcó el fin de un ciclo emocional para la fanaticada.

En su lugar, la gerencia ha inyectado una dosis masiva de talento y renovación. La llegada de Bo Bichette, Freddy Peralta, Marcus Semien y el explosivo Luis Robert Jr. ha transformado la cara de la franquicia. Cohen se muestra entusiasmado con este cambio de guardia, describiendo la atmósfera actual como una de "caras nuevas y frescas". Para el dueño, este aire de renovación es el escenario perfecto para implementar su política de "no capitán".

Liderazgo compartido frente a la tradición de Wright y Hernández

Históricamente, los Mets han tenido capitanes que definieron épocas, desde Keith Hernández y Gary Carter hasta David Wright, el último gran referente que portó la distinción. Sin embargo, Cohen apuesta por un modelo donde el liderazgo no sea un título, sino una acción diaria ejecutada por múltiples protagonistas.

Al eliminar la figura del capitán, Cohen busca que el clubhouse sea un ecosistema meritocrático donde la energía de los recién llegados, como Semien y Bichette, se mezcle con la de los veteranos sin jerarquías preestablecidas para alcanzar la esquiva Serie Mundial.