MLB: San Diego sigue sumando piezas a su cuerpo de pitcheo

El mercado de las Grandes Ligas sigue moviéndose con piezas que, aunque no ocupan los grandes titulares de la agencia libre, guardan un potencial transformador. En las últimas horas, los Padres de San Diego han dado un paso audaz al acordar un contrato de ligas menores con el derecho Walker Buehler, según informó Kevin Acee del Union-Tribune.

Esta firma incluye una invitación al campo de entrenamiento primaveral, lo que marca un nuevo capítulo en la carrera de un lanzador que, hace no mucho, era considerado uno de los brazos más dominantes de la Liga Nacional.

El declive de un as

Para Walker Buehler, la temporada 2025 fue un calvario de inconsistencia. Su paso por los Medias Rojas de Boston y los Filis de Filadelfia dejó estadísticas que explican por qué el mercado se mostró frío con él este invierno. Con una efectividad de 4.93 y un WHIP de 1.52 a lo largo de 126 entradas, el lanzador de 31 años luchó visiblemente para recuperar la forma que lo hizo brillar en Los Ángeles.

Lo más preocupante fue su tasa de ponches, la cual cayó a un modesto 16%. Con una relación de 92 ponches frente a 61 boletos, Buehler pareció perder el comando y la explosividad de su recta, herramientas que alguna vez fueron su sello distintivo. Sin embargo, San Diego ofrece el escenario ideal para una resurrección: un parque favorable para los lanzadores como el Petco Park y un clima que suele ser benevolente con los brazos veteranos.

Refuerzos masivos para la rotación de Mike Shildt

La llegada de Buehler no es un hecho aislado. La gerencia de los Padres, encabezada por A.J. Preller, ha estado en una misión agresiva para blindar su profundidad de pitcheo. En apenas 48 horas, el equipo ha sumado a Germán Márquez y Griffin Canning mediante contratos de Grandes Ligas por un año.

El plan es claro: saturar el roster de opciones con experiencia ante las evidentes grietas que presenta su rotación abridora actual. Con dos vacantes claras en el staff inicial, Buehler no solo llega como una pieza de profundidad, sino como un competidor serio que, de recuperar el 80% de su nivel previo, podría ser el "robo" de la temporada.