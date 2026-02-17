Rumbo a las 6.000: Javier Castellano busca mantener la buena racha de victorias en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva semana del Championship Meet 2025-2026 comenzará la tarde jueves en el hipódromo de Gulfstream Park, donde el jockey venezolano Javier Castellano es uno de los astros que hacen vida en el mismo y para las cuatro fechas que se realizarán de la semana 13 del meeting, tiene firmadas 19 montas a cumplir entre el jueves 19 y el domingo 22 de febrero del presente año.

Gulfstream Park: Las mejores montas de Castellano en el Championship Meet

La monta más importante de la tarde del jueves para Castellano será en la novena carrera, donde se realizará un Allowance Optional Claiming de $86.000 donde llevará las riendas de Royal Poppy del trainer Gary Subratie, en lo que será su tercera monta de cuatro que tiene en esa jornada.

Luego, en la programación del viernes 20, cumplirá con cuatro montas más, Castelllano será parte de otro Allowance Optional Claiming de $86.000, esta vez en grama, donde llevará las riendas de Moonlight Promises, del trainer Mark Casse.

Para el día sábado, el astro zuliano Javier Castellano tiene hasta seis compromisos de montas de 12 carreras que se van a realizar, y las pruebas de más peso será un Allowance Optional Claiming de $86.000 en grama que se desarrollará en la sexta prueba del programa y Castellano montará a Starship Melody de la entrenadora Heather Smullen.

Por último, el día domingo, el látigo venezolano responderá por cinco compromisos donde otro Allowance Optional Claiming se disputará en la novena prueba dominical, y Castellano montará a Son of Honor de trainer José Castro.