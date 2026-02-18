NBA: ¿Entretenimiento o competencia? La polémica postura de Cuban sobre el tanking

Suscríbete a nuestros canales

Mark Cuban, propietario minoritario de los Dallas Mavericks y una de las voces más influyentes en el mundo de los negocios deportivos, ha vuelto a encender el debate en la NBA. El ejecutivo sostiene que la liga debería dejar de penalizar el tanking (la estrategia de perder partidos deliberadamente para obtener mejores turnos en el draft) y, en su lugar, ser más transparente sobre cómo esta táctica beneficia a los proyectos a largo plazo.

"La NBA se ha equivocado al pensar que los aficionados quieren ver a sus equipos competir todas las noches con la posibilidad de ganar", publicó Cuban el martes en su cuenta de X. "Nunca ha sido así".

Experiencia del fan vs. purismo deportivo

Para el empresario, el enfoque de la liga ha estado desenfocado desde hace décadas. Según su visión, la NBA no es simplemente un torneo de baloncesto, sino una industria de entretenimiento y gestión de expectativas.

"Cuando entré en la NBA, creían que se dedicaban al baloncesto. No es así. Se dedican a crear experiencias para los aficionados", afirmó. Bajo esta premisa, Cuban sugiere que el tanking es, en realidad, un mensaje de esperanza para la fanaticada: una señal de que la gerencia está mirando hacia el futuro para construir un equipo verdaderamente contendiente.

El camino al éxito: Draft, canjes y dinero

Cuban fue tajante al explicar que la estructura actual de la liga deja pocos caminos para la gloria si no se cuenta con una estrella generacional.

"La única manera de acercarse a un campeonato es a través del draft, los intercambios y el espacio salarial", añadió. "Tienes más posibilidades de mejorar en esas tres áreas cuando pierdes".

Esta postura choca frontalmente con las acciones recientes de la oficina del comisionado. El pasado jueves, la NBA impuso multas severas: 500,000 dólares a los Utah Jazz y 100,000 dólares a los Indiana Pacers por sentar a jugadores sanos a principios de febrero, violando la política de participación de jugadores estrella.

La postura de Adam Silver: ¿El fin de las selecciones de draft?

El comisionado de la NBA, Adam Silver, no comparte la visión romántica de Cuban sobre el "perder para ganar". Durante el Fin de Semana de las Estrellas, Silver reconoció que el tanking ha alcanzado niveles preocupantes, calificándolo como "peor este año de lo que hemos visto en la historia reciente".

La liga está evaluando medidas drásticas para disuadir esta práctica, que incluyen desde cambios en las probabilidades de la lotería hasta la posibilidad de eliminar selecciones del draft a los equipos reincidentes.

El factor Luka Doncic y la economía del fan

Para Cuban, la mejor prueba de que su estrategia funciona tiene nombre y apellido: Luka Doncic. El esloveno llegó a Dallas tras una estrepitosa temporada 2017-18 en la que los Mavericks terminaron con un récord de 24-58. Gracias a ese mal año, el equipo obtuvo la posición necesaria para adquirir a un talento que hoy es el rostro de la franquicia y un fijo en el primer equipo All-NBA.

"No perdimos mucho; solo unas pocas veces en 23 años, pero cuando lo hicimos, nuestros fanáticos lo apreciaron", recordó el exdueño mayoritario.

Finalmente, Cuban lanzó un dardo a las prioridades de la liga, señalando que el verdadero problema no es quién pierde un partido en febrero, sino el costo de asistir a los estadios. "¿Sabes a quién le importa menos el tanking? A un padre que no puede permitirse llevar a sus tres hijos a un partido y comprarles una camiseta de su jugador favorito", concluyó, sugiriendo que la asequibilidad debería ser la verdadera preocupación de Silver.