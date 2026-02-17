Puertas abiertas en L.A.: Los Lakers invitan a LeBron James a una histórica temporada 24

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de la NBA sigue girando en torno a la figura de LeBron James. A sus 41 años, y mientras transcurre su temporada número 23, los Los Angeles Lakers han enviado un mensaje claro y contundente: la silla del "Rey" en el Crypto.com Arena estará disponible tanto tiempo como él lo desee.

Según informes de Dave McMenamin (ESPN), la organización angelina ha expresado formalmente su deseo de que James regrese para la temporada 2026-27, lo que marcaría su año 24 como profesional, una cifra sin precedentes en la historia de la liga.

El plan de retiro: ¿2026 o 2027?

El Vicepresidente de Operaciones de Baloncesto, Rob Pelinka, ya había manifestado antes del inicio de la presente campaña su anhelo de que LeBron termine su carrera vistiendo de púrpura y oro. Sin embargo, fuentes cercanas a la liga indican que este sentimiento no es solo para el corto plazo:

Retiro en 2026: Si LeBron decide colgar las botas al finalizar esta temporada.

Extensión a 2027: Si el físico y la motivación le permiten jugar una temporada número 24, los Lakers están dispuestos a mantenerlo como el pilar de la franquicia.

La postura de LeBron: "Solo quiero vivir"

A pesar de la invitación abierta de los Lakers, James se ha mantenido críptico sobre su futuro. Durante el reciente All-Star Weekend 2026, el máximo anotador de todos los tiempos admitió que, aunque el retiro está en su mente debido a su edad y algunas molestias físicas (como artritis en el pie y ciática), aún siente que le queda "jugo a la naranja".

El factor salarial y la construcción del equipo

El regreso de LeBron no es solo una cuestión de legado, sino también de ingeniería financiera. James percibe actualmente US$ 52,6 millones. De cara a la próxima temporada, existen dos escenarios posibles: