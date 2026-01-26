Javier Castellano cierra la semana con doblete en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El jockey venezolano Javier José Castellano tuvo una tarde productiva al lograr dos victorias en los seis compromisos que asumió este domingo. La jornada, compuesta por 11 carreras, marcó la primera fecha del Championship Meet tras la celebración de la Pegasus World Cup en Gulfstream Park.

Las victorias de Javier Castellano

El primer triunfo del zuliano llegó en la carrera de apertura junto al ejemplar Connect the Stars, presentado por el entrenador Mark Casse. La victoria se produjo en un Maiden Special Weight con una bolsa de $84.000, agenciando un tiempo de 1:30.05 para los 1.500 metros sobre grama. El ejemplar devolvió un dividendo de $10.40 a ganador.

Connect the Stars, hijo del semental Connect en Split Time por Take Charge Indy, logró así su primer éxito tras seis presentaciones en las pistas.

La segunda victoria de Castellano se registró en la décima prueba con el purasangre Flying Liam, bajo la preparación del entrenador venezolano Ronald Coy. El triunfo fue en un Allowance Optional Claiming de $87.000, donde cronometró 1:21.90 para los 1.400 metros en la superficie de arena, dejando un dividendo de $12.20 a ganador.