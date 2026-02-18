Hipismo

Pronósticos Tampa Bay Downs: Picks gratis y el Dato Clave para el miércoles 18 de febrero

La información para combinar en el primer programa de la semana en Oldsmar, Florida

Por

Darwin Dumont
Martes, 17 de febrero de 2026 a las 09:00 pm
Pronósticos Tampa Bay Downs: Picks gratis y el Dato Clave para el miércoles 18 de febrero
Cortesia
La jornada de este miércoles en el hipódromo de Tampa Bay Downs, es la primera jornada de la semana del meeting centenario en el circuito ubicado en Oldsmar, Florida, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

La jornada de este miércoles 18 de febrero, se realizarán nueve carreras sin pruebas de stakes, que inician a la 1:47 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.664m, arena (1:47 p.m. VEN)

  • Jassai (6) ganó de forma impresionante la última vez y parece estar para repetir el éxito.
  • Mia's Angel (3) terminó en un buen segundo lugar en esta categoría y podría alcanzar la meta.
  • Sing Scat (2) hace dos carreras ganó muy bien y podría regresar al triunfo.

Segunda carrera:  1.664m, arena (2:17 p.m. VEN)

  • Angelas Party Girl (5) tiene un buen rendimiento en este nivel.
  • Castagna (3) parece ser el rival a vencer tras su impresionante victoria la última vez.
  • Too Hot To Stop (2) ganó bien recientemente y podría repetir ese triunfo.

Tercera carrera: 1.300m, arena (2:47 p.m. VEN)

  • Happy Instead (7) parece estar en buena posición para recuperarse de un rendimiento mediocre la última vez.
  • Megan's Honor (8) puede aprovechar un sólido cuarto puesto en una carrera similar.
  • Mr. Squeaky Wheels (1) también está en la contienda por la victoria.

Cuarta carrera: 1.200m, arena (2:17 p.m. VEN)

  • Opposite The Crowd (5) ganó muy bien y parece estar lista para seguir el ritmo.
  • Lady In Heels (3) participó en una carrera similar recientemente. Decidirá.
  • Foxy Lady (4) tiene buenas posibilidades para salir airosa.

Quinta carrera, 1.600m, grama (3:47 p.m. VEN)

  • Jes See Me (5) está en muy buena forma y parece ser el rival a vencer.
  • Wise Words (1) impresionó al ganar la última vez y podría repetir.
  • Roscommon (4) ganó bien recientemente y es otro a tener en cuenta.

Sexta carrera: 1.400m, arena (4:17 p.m. VEN)

  • Smart Striker (4) es consistente y podría conseguir el triunfo.
  • Coalminer's Kitten (2) ganó de forma impresionante la última vez y parece estar listo para repetir el éxito.
  • Just Relax (5) tiene un buen rendimiento en la pista y podría decidir.

Séptima carrera: 1.200m, arena (4:50 p.m. VEN)

  • RIDING A DREAM (6) tras su impresionante victoria en su última carrera, parece difícil de vencer de nuevo. Defiende el “Dato Clave” de la jornada.

Octava carrera; 1.300m, arena (5:20 p.m. VEN)

  • Taprixie (2) baja de categoría y podría recuperarse de una decepcionante carrera en césped la última vez.
  • Go Go Star (1) terminó recientemente en un buen segundo puesto en recorrido y distancia similar.
  • La Tremenda (3) ganó dos veces el verano pasado y podría conseguirlo aca.

Novena carrera; 1.600m, arena (5:50 p.m. VEN)

  • Cocktail Kisses (9) parece ser el rival a vencer y lleva al líder de los jinetes.
  • Midway Vow (4) quedó segundo recientemente, y se ubica como el rival a considerar.
  • Jersey Joyce (11) ganó de forma impresionante en su debut y podría tener un buen desempeño.

Hipismo