Pronósticos Tampa Bay Downs: Picks gratis y el Dato Clave para el miércoles 18 de febrero

La jornada de este miércoles en el hipódromo de Tampa Bay Downs, es la primera jornada de la semana del meeting centenario en el circuito ubicado en Oldsmar, Florida, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Tampa Bay Downs, Florida

La jornada de este miércoles 18 de febrero, se realizarán nueve carreras sin pruebas de stakes, que inician a la 1:47 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.664m, arena (1:47 p.m. VEN)

Jassai (6) ganó de forma impresionante la última vez y parece estar para repetir el éxito .

ganó de forma impresionante la última vez y parece estar para repetir el éxito Mia's Angel (3) terminó en un buen segundo lugar en esta categoría y podría alcanzar la meta .

terminó en un buen segundo lugar en esta categoría y podría alcanzar la meta Sing Scat (2) hace dos carreras ganó muy bien y podría regresar al triunfo.

Segunda carrera: 1.664m, arena (2:17 p.m. VEN)

Angelas Party Girl (5) tiene un buen rendimiento en este nivel.

tiene un buen rendimiento en este nivel. Castagna (3) parece ser el rival a vencer tras su impresionante victoria la última vez .

parece ser el rival a vencer tras su impresionante victoria la última vez Too Hot To Stop (2) ganó bien recientemente y podría repetir ese triunfo.

Tercera carrera: 1.300m, arena (2:47 p.m. VEN)

Happy Instead (7) parece estar en buena posición para recuperarse de un rendimiento mediocre la última vez .

parece estar en buena posición para recuperarse de un rendimiento mediocre la última vez Megan's Honor (8) puede aprovechar un sólido cuarto puesto en una carrera similar.

puede aprovechar un sólido cuarto puesto en una carrera similar. Mr. Squeaky Wheels (1) también está en la contienda por la victoria.

Cuarta carrera: 1.200m, arena (2:17 p.m. VEN)

Opposite The Crowd (5) ganó muy bien y parece estar lista para seguir el ritmo .

ganó muy bien y parece estar lista para seguir el ritmo Lady In Heels (3) participó en una carrera similar recientemente . Decidirá .

participó en una carrera similar recientemente Decidirá Foxy Lady (4) tiene buenas posibilidades para salir airosa.

Quinta carrera, 1.600m, grama (3:47 p.m. VEN)

Jes See Me (5) está en muy buena forma y parece ser el rival a vencer .

está en muy buena forma y parece ser el rival a vencer Wise Words (1) impresionó al ganar la última vez y podría repetir .

impresionó al ganar la última vez y podría repetir Roscommon (4) ganó bien recientemente y es otro a tener en cuenta.

Sexta carrera: 1.400m, arena (4:17 p.m. VEN)

Smart Striker (4) es consistente y podría conseguir el triunfo .

es consistente y podría conseguir el triunfo Coalminer's Kitten (2) ganó de forma impresionante la última vez y parece estar listo para repetir el éxito .

ganó de forma impresionante la última vez y parece estar listo para repetir el éxito Just Relax (5) tiene un buen rendimiento en la pista y podría decidir.

Séptima carrera: 1.200m, arena (4:50 p.m. VEN)

RIDING A DREAM (6) tras su impresionante victoria en su última carrera, parece difícil de vencer de nuevo. Defiende el “Dato Clave” de la jornada.

Octava carrera; 1.300m, arena (5:20 p.m. VEN)

Taprixie (2) baja de categoría y podría recuperarse de una decepcionante carrera en césped la última vez .

baja de categoría y podría recuperarse de una decepcionante carrera en césped la última vez Go Go Star (1) terminó recientemente en un buen segundo puesto en recorrido y distancia similar .

terminó recientemente en un buen segundo puesto en recorrido y distancia similar La Tremenda (3) ganó dos veces el verano pasado y podría conseguirlo aca.

Novena carrera; 1.600m, arena (5:50 p.m. VEN)