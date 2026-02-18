Pronósticos Parx Racing: picks gratis y el dato clave para el miércoles 18 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Parx Racing intenta recuperar todas las jornadas perdidas por culpa de la tormenta invernal, y este miércoles 18 de febrero tiene dispuesta una emocionante jornada de 10 carreras que iniciarán a las 12:05 p.m. (Hora del Este)/1:05 p.m. (Hora de Venezuela).

La prueba de mayor premio es la novena carrera a 6 furlongs (1,200 metros) en pista de arena, un evento de Starter Optional Claiming que repartirá $32,000.

Análisis de las carreras y picks para Parx Racing

La primera carrera será en 1,700 metros sobre grama, siendo una prueba de Claiming de $7,500. A continuación, nuestras recomendaciones.

Primera Carrera | 1.700m, arena (1:05 p.m. VEN)

Coalville (8): Mejoró muchísimo en la pasada. Buen puesto para la distancia.

Sheer Dominance (3): Viene de imponerse en la misma distancia y grupo.

Three Point Strut (4): Lo bajan de precio. Ha ejercitado muy bien.

Segunda Carrera | 1.600m, arena (1:32 p.m. VEN)

Zen Dreams (5): Dupla ganadora la que lleva esta yegua ofrecida en $16,000

Candothis (7): No olviden a esta monta de Mychel Sanchez.

Act Of Faith (8): No lo hizo mal la primera vez en este grupo de reclamo.

Tercera Carrera | 1.200m, arena (1:59 p.m. VEN)

Rozzyrro (1): Al correr cerca del paso, debe rendir mucho más.

Byebyejealouseye (4): Tratará de ganar de punta a punta.

Laughinlady (6): Tiene como dominar con su velocidad. Cuidado.

Cuarta Carrera | 1.664m, arena (2:26 p.m. VEN)

Hi Heeled Warrior (7): Ángel Castillo inició la semana con buen pie y ahora monta a esta yegua de seis años que ha militado en estos grupos de reclamo por $5,000 y ahora tiene oportunidad de salir airosa.

Quinta Carrera | 1.664m, arena (2:53 p.m. VEN)

Yo Yo Candy (6): En vista de su última donde corrió bien ahora sale de favorito.

Amazing Woo (5): Mejoró más de 13 con relación a la penúltima. Firme candidato.

Dither (2): Su arma es la velocidad. En este tiro hay que temerle.

Sexta Carrera | 1.664m, arena (3:20 p.m. VEN)

Lino And Me (7): El cambio de monta aquí hará la diferencia.

Faytastic (4): En este grupo se mueve bien. Pendientes.

La Grotte (3): Dos segundos lugares respaldan su opción.

Séptima Carrera | 1.664m, arena (3:47 p.m. VEN)

Marchin Into April (5): Yedsit Hazlewood lo conoce bien y esta es su carrera

Lookin Wild (9): Por la distancia no hay problemas. Enemigo de cuidado.

Saucy Ham (10): Con Castillo puede superar el incómodo puesto que le tocó.

Octava Carrera | 1.664, arena (4:14 p.m. VEN)

Light My Way (6): Veloz caballo que no correrá con Lasix en esta ocasión.

Morethanafeeling (3): En la pasada perdió una increíble. Pendientes.

Gotta Guy (1): Buena opción para combinar y buscar dividendos.

Novena Carrera | 1.200m, arena (4:41 p.m. VEN)

Shadow Surge (2): Es el dato clave para hoy con la monta de Mychel Sánchez. Raudo caballo de cinco años del establo de Jamie Ness que regresa después de haber competido en Aqueduct. Desde la partida debe imponer superioridad.

Décima Carrera | 1.300m, arena (5:08 p.m. VEN)