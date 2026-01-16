¡Bombazo en la taquilla de Parx Racing! Caballo gana y paga más de $188 a Ganador

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este jueves 15 de enero de 2026 cerró una nueva semana de carreras en el hipódromo de Parx Racing en Bensalem, Pensilvania. La programación de diez competencias dejó la primera gran sorpresa del año en los Estados Unidos en lo que a dividendos se refiere

Parx Racing: el golpe del año con un pago de $188.20

En la segunda competencia de la tarde del jueves, se disputó un Claiming de $21.000 en distancia de 1.400 metros en arena con una nómina de ocho ejemplares que corrieron y que contó con la victoria de Back East con la monta de Adam Bowman, entrenado por Farrel Man con la gualdrapa número 2.

Al momento de la partida, el ejemplar saltó con retraso y quedó en el quinto puesto, alejado de los punteros que marcaron parciales de 23.72 para los primeros 400 metros y 47.76 en la media milla. Al girar la última curva, Bowman buscó la mitad de la pista y, tras un registro de 1:15.87 para los 1.200 metros, entabló una fuerte lucha con Darvesh, logrando dominarlo en el espejo tras un emocionante final de fotografía.

Back East agenció un tiempo total de 1:29.41 y generó un astronómico dividendo de $188.20 a Ganador, $50.20 al Place y $13.60 al Show. Para el purasangre, esta representa su primera victoria en dos salidas en lo que va de año, y la tercera en 35 actuaciones bajo la tutela de Mann y los colores del All In Racing Stable, LLC y P S Stable.

Por su parte, el jinete profesional Adam Bowman sumó su segundo triunfo de 2026 tras 20 compromisos, alcanzando así las 333 victorias de por vida en más de 5.000 montas realizadas en su carrera.