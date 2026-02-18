Champions League: José Mourinho lanza un dardo al árbitro por su expulsión

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid triunfó 1-0 en casa del Benfica por el juego de ida de los playoffs de la UEFA Champions League. Más allá del ajustado marcador, el encuentro estuvo lleno de intensidad y mucha polémica, donde la figura de José Mourinho no pasó desapercibida.

Mourinho siendo Mourinho

Ya con la ventaja en el marcador, el conjunto de casa buscó las maneras de igualar las acciones, y en una de esas tantas jugadas el colombiano Richard Ríos recibió una falta por detrás de Vini Jr. al borde del área. Dicha acción le hubiese costado la segunda amarilla al atacante brasileño, pero el árbitro optó por no amonestarlo.

Ante la situación, José Mourinho hizo un reclamo de manera airada, lo que causó su expulsión por doble amarilla. Ya en la rueda de prensa posterior al juego, el entrenador comentó el verdadero motivo de esa tarjeta roja, alegando que fue porque le dijo una verdad al árbitro.

"No... no... me expulsan por decir una cosa muy obvia: el árbitro tenía un papel que decía ‘Tchouameni, Carreras y Huijsen no podían ver amarilla’. Y no ha querido amonestar ni a Carreras, ni a Tchouameni. Se lo he dicho al árbitro. Porque tengo 1.400 partidos con el culito en un banquillo y él sabía perfectamente a quién podía amonestar y quién no. Sabemos cómo funciona la cosa", señaló.