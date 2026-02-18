Suscríbete a nuestros canales

Cuando falta poco menos de tres meses para que de inicio a la temporada de la Triplecorona en Estados Unidos, y aún quedan 21 pruebas selectivas que dan unidades para conseguir uno de los 20 cupos que permiten participar en la edición 152 del Kentucky Derby GI, el próximo sábado 2 de mayo en Churchill Downs.

Kentucky Derby: El ganador que clasificó con la menor cantidad de puntos

La edición del 2022 de la Carrera de las Rosas es y será recordada como una de las más emocionantes que se ha vivido en los últimos años, la edición 148 del Derby ha quedado en la historia por tener al ganador con el segundo dividendo más alto en la historia, Rich Strike, entrenado por Eric Reed y montado por el jockey venezolano Sony León.

Con un dividendo a ganador de 80-1, el tresañero en su momento, inscribió su nombre como la segunda sorpresa (oficial a nivel de pago) más grande en la historia del Kentucky Derby, solo superado por el triunfo de Donerail en 1913, el cual pagó $184.90, al tener una probabilidad de victoria de 91-1.

Debemos recordar que Rich Strike no iba a correr la prueba horas antes debido a que estaba en la lista de ejemplares en espera, y por el retiro de Ethereal Road a último momento, fue que pudo entrar en el aparato de salida con el número 20 en el lomo.

Información oficial del hipódromo de Churchill Downs, mediante un informe anual que realizan cada año después de cada Kentucky Derby, indica que Rich Strike llegó a la prueba gracias a haber sumado 21 puntos.

Errata Histórica:

En investigación previa y exhaustiva del equipo de hipismo de Meridiano.net. para soportar la nota en curso, debemos mencionar que encontramos un error numérico en el informe oficial del 2024-25 ROAD TO THE KENTUCKY DERBY que publica el hipódromo de Churchill Downs cada año, donde indican que Rich Strike finalizó en el lugar 21 con 21 unidades.

Según la página oficial de Rich Strike en el portal hipico Equibase.com. el ejemplar participó en tres pruebas puntuables para el Kentucky Derby de esa temporada. Primero, el 26 de diciembre del 2021 en la primera edición del Gun Runner Stake (Black Type) nacida ese año en el óvalo de Fair Grounds y da 10-5-3-2-1 unidades a los primeros cinco puestos, donde Rich Strike terminó quinto en esa ocasión para sumar su primera unidad.

Luego, en su segunda participación del 2022, en el John Battaglia Memorial Stakes, prueba que existe desde 1982, según la página oficial de Kentucky Derby Memorial History, selectiva que a partir del 2021 comenzó a dar puntos con un orden a los primeros cinco de 20-10-6-4-1 respectivamente.

En dicha prueba, el ejemplar de tres años en ese momento finalizó en el cuarto puesto, para sumar cuatro unidades más y llegar a cinco en su oportunidad.

Por último, su tercera prueba puntuable para el Kentucky Derby fue el Jeff Ruby Steaks G3, que se disputa en Turfway Park, donde finalizaría tercero y sumaría 25 unidades, según el orden de puntación de esa prueba que son 100-50-25-15-10.

Aunados a las cinco unidades ya conseguidas en las pruebas anteriores, Rich Strike sumó un total de 30 unidades y no 21 como sale en el informe oficial antes mencionado.