Estos son los candidatos de Brad Cox para la triplecorona 2026 en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Brad Cox, de 45 años de edad, dos veces ganador del premio Eclipse Awards como mejor entrenador en Estados Unidos, ha tenido a cargo a múltiples ganadores en las que encuentran Monomoy Girl, Knicks Go, Covfefe, Mandaloun y Essential Quality, ejemplares que suman titulos en la Breeders’ Cup, Kentucky Derby y Belmont Stakes.

Para la presente edición del Kentucky Derby (G1) 2026 tiene en su cuadra a 22 ejemplares nominados, que además tendrán opción para competir en la ruta de la triplecorona estadounidense.

Brad Cox es el cuarto entrenador con más nominaciones

Las 22 nominaciones a la Triple Corona de Brad Cox lo ubican en el cuarto lugar, detrás de Todd Pletcher, Bob Baffert y Chad Brown, por la cantidad de caballos que está preparando para los clásicos de 2026.

Entre los nominados se incluyen múltiples yearlings adquiridos con gran valor y ejemplares criados en granjas de renombre como Juddmonte y WinStar Farm.

Corredores que han coleccionado puntos al Kentucky Derby

Further Ado, hijo de Gun Runner ganador de dos carreras 2 y producción de $321,000, producto de su victoria en el Kentucky Jockey Club S. (G2), en Churchill Downs el 29 de noviembre, y que posiblemente participe en el Tampa Bay Derby el 7 de marzo. Tiene 10 puntos para el Kentucky Derby y ocupa el puesto 18 en la clasificación.

My World, hijo de Essential Quality, ganador de 3 y ganancia de $218,000, terminó recientemente en el puesto 11 en el Saudi Derby (G3) el 14 de febrero. A partir de esa carrera, sigue clasificado para el Kentucky Derby. Ha acumulado 10 puntos para el Kentucky Derby y se encuentra en el puesto 20 de la clasificación.

Rancho Santa Fe, hijo de Tapit ganador de dos carreras y producción de $189,000, ha ganado dos de sus tres primeras carreras antes de terminar cuarto en el Southwest Stakes (G3) en Oaklawn el 6 de febrero. Ha ganado cinco puntos para el Derby de Kentucky.

Quality Mischief, hijo de Into Mischief, con una victoria en su palmarés, recientemente terminó séptimo en el Risen Star Stakes (G2) en Fair Grounds el 14 de febrero. Tiene cuatro puntos para el Derby de Kentucky.

Cannoneer, hijo de Into Mischief, ganador de una carrera, fue adquirido por $1.75 millones en Keeneland en septiembre. En su última carrera, terminó cuarto en el Holy Bull Stakes (G3) en Gulfstream Park el 31 de enero. Tiene cuatro puntos para el Derby de Kentucky.

Corredores con participación en stakes

Fulleffort, cuenta con dos victorias en cinco participaciones, incluyendo un segundo puesto en el Leonatus Stakes en Turfway Park el 17 de enero. Está inscrito en el John Battaglia Memorial en Turfway Park el sábado.

Commandment, ganó el Mucho Macho Man Stakes en Gulfstream Park el 3 de enero, tras debutar en Keeneland en octubre. Es posible que participe en el Fountain of Youth (G2) el 28 de febrero en Gulfstream Park.

White Tiger, ganador de una carrera, terminó noveno en el Lecomte Stakes (G3) en Fair Grounds el 17 de enero.

Confessional, terminó séptimo en el Sam F. Davis Stakes en Tampa Bay Downs el 7 de febrero.

Thunder Buck, hijo de Gun Runner ganador de una carrera, terminó décimo en el Lecomte Stakes (G3) en Fair Grounds el 17 de enero.

Luego figuran ejemplares ganadores o perdedores como; Doctrine, Easterly, Swift Blade, Autobahn, Al Arqraah y Toque de Fuego.

Entre los potros que no han debutado, destacan; Act of Parliament, hijo de Fuhriously Kissed adquirido por $750,000 por Wathnan Racing. Emilio, hijo de Charlatan, adquirido por $1.5 millones por Resolute Racing. Criado por Stonestreet Farm. Final Story hijo de Candy Ridge, que cuenta con 11 briseos de por vida y su más reciente fue de cuatro furlongs en 49.0 en Payson Park el 12 de febrero.

Hickman Creek, hijo de Constitution descendiente, de Laurel River, ganó la Copa Mundial de Dubái (G1) y ganó $7.51 millones en 11 carreras. Leading Change hijo de Gun Runner, adquirido por $800,000 en Keeneland en septiembre cuenta con 14 trabajos en su carrera. Noble Edition, cierra la lista, hijo de Into Mischief fue adquirido por $650,000 en Keeneland en septiembre y cuenta con cinco ejercicios.