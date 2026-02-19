Pedigrí de lujo: Nace el primer hijo de un ganador del Arkansas Derby en República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

El Rancho San Antonio, criadero de caballos purasangre ubicado en Monte Plata, en la República Dominicana, dio a conocer este miércoles 18 de febrero del presente año, la llegada del primer producto de un semental norteamericano.

Estados Unidos: Nace primer hijo de Charlatan en República Dominicana.

El potro es producto del cruce entre el padrillo Charlatan en una yegua madre, hija de Violence, es medio hermana de un purasangre campeón en Canadá y desciende directamente de la múltiple ganadora clásica Lakeway y del campeón tresañero en la década de 1970, Bold Forbes, de intereses puertorriqueños, ganador del Kentucky Derby G1.

Charlatan fue un purasangre de carreras entre el 2020 y el 2021, el cual dejó una marca de cuatro victorias en cinco presentaciones, y generó más de 4 millones de dólares en producción. Dos de sus triunfos fueron, primero en el Arkansas Derby (G1) y luego en el Malibu Stakes (G1) en Santa Anita Park.

Su única derrota, por asi llamarlo, fue en su última presentación, donde llegó segundo en la edición 2021 de la Saudi Cup G1. Bob Baffert fue su entrenador.