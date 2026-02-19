Así se veía Georgina Rodríguez como trabajadora de Gucci y antes de conocer a Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y empresaria Georgina Rodríguez hoy lleva una vida repleta de lujos, viajes, gastos y en mansiones llenas de comodidades. Sin embargo, antes de conocer a su futuro esposo, era una mujer asalariada que trabajó en la popular casa de moda Gucci.

Rodríguez en una tienda

Antes del gran cambio de su vida, la belleza cumplía horario y estaba totalmente lejos de lo proyectada que luce ahora con vestidos de diseñadores y joyas de grandes marcas.

En imágenes que aún están en el internet, se muestra a Rodríguez con el uniforme de la casa de moda en la sede de España, con pantalón negro, camisa blanca, cola de cabello baja y zapatos normales.

Georgina se mostraba en la fotografía muy seria colgando un abrigo. Su estadía en la lujosa tienda, fue ideal para que conociera al amor de su vida, con quien tiene planeado casarse este 2026 al finalizar La Copa Mundial de la FIFA.

Georgina y Ronaldo gran amor

La modelo que ha posado para las revistas de moda más importantes, ha hablado en algunas entrevistas cómo conoció al astro del fútbol. Fue un día jueves que le pidieron quedarse hasta tarde para atender a un cliente que compraría unos abrigos.

Jamás imaginó que estaría a punto de conocer a su gran amor y que su vida cambiaría para siempre. En un momento apareció el portugués, dejándola sin palabras por el porte que tenía.

Indicó que fue amor a primera vista ya que su corazón latió muy fuerte al ver a Cristiano Ronaldo. “Veo que aparece un hombre guapísimo de dos metros y acompañado por un niño y unos amigos. Me quedé parada. Empecé a sentir cosquillitas en el estómago”, dijo.

Luego comenzaron a salir, dejando a todos impactados. El resto es historia, juntos han creado un amor único y que protagoniza los medios de comunicación.

El 11 de agosto de 2025, el deportista se comprometió con la belleza.