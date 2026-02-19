Te sorprenderá su nombre: el jinete activo que tiene la mayor cantidad de montas en la historia del hipismo

Suscríbete a nuestros canales

A propósito de que el experimentado jinete Mike Smith llegó a las 35,000 montas en su carrera profesional, la curiosidad por saber cuál es el látigo con mayor cantidad de compromisos en la historia de las carreras de caballos en Norteamérica, es despejada en las próximas líneas.

El jockey con más triunfos en la parte norte de nuestro continente es Russell Baze con 12,842 primeros. En cambio, el de mayores ganancias históricas es el puertorriqueño John Velázquez con $515,234,114. Pero, el nombre del atleta que más cantidad de caballos ha montado, es bien llamativo y hay que verle la cara a la cantidad de compromisos que ha concretado.

Un legendario jockey con más de medio siglo sobre los purasangres

Desde 1973, el nombre de Perry Wayne Ouzts ha figurado en los programas de carreras de los hipódromos norteamericanos. Es el jinete de mayor edad activo en Estados Unidos y uno de los más antiguos del mundo.

Wayne ha montado hasta la fecha, 53,706 purasangres. El 26 de julio de 2025 superó el registro de Russell Baze que, al momento de su retiro dejó marca de 53,578. En 53 años, Perry Wayne ha ganado 7,532 carreras, cifra que lo sitúa en la quinta casilla de todos los tiempos y en el renglón de jockeys activos, está en el primer puesto.

A sus 71 años, Perry Wayne continúa todavía en el ejercicio de su profesión. Aunque no con la misma frecuencia de antes, el nativo de Arkansas ganó el pasado sábado 13 de febrero en el hipódromo de Turfway Park en Florence, Kentucky. Para este jueves 19, tiene una monta en ese mismo circuito.