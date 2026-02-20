Premio Lo Nuestro 2026: Yailin ‘La Más Viral’ protagoniza bochornoso momento

Suscríbete a nuestros canales

La gala de Premio Lo Nuestro 2026 dejó actuaciones memorables, grandes ganadores… y un instante que rápidamente encendió las redes sociales.

La encargada de protagonizarlo fue Yailin La Más Viral, quien, acompañada por Gente de Zona, tuvo la responsabilidad de entregar uno de los galardones más esperados de la noche: “La Mezcla Perfecta del Año”.

La categoría reunía a pesos pesados de la música latina como Elena Rose, Gilberto Santa Rosa, J Balvin, Romeo Santos y Karol G. Sin embargo, el gran ganador fue Marc Anthony por su tema “Que me quiera ma’”, grabado junto a Wisin.

El 'pelón' de Yailin 'La Más Viral'

Antes incluso de revelar al ganador, Yailin ya había tenido un pequeño tropiezo. Al momento de introducir la categoría, la intérprete de “Silla” se quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos en televisión en vivo.

Visiblemente descolocada, retomó el guion y continuó con la presentación, aunque el gesto nervioso no pasó desapercibido. Pero el verdadero error llegó segundos después.

Cuando abrió el sobre y anunció al vencedor, en lugar de mencionar primero el nombre de la canción ganadora, como dicta el protocolo de premiaciones, gritó directamente el nombre del artista: “¡Marc Anthony!”, rompiendo así la fórmula tradicional del anuncio.

En su rostro se reflejó inmediatamente la sorpresa y la vergüenza por no haber seguido la estructura habitual. Sin embargo, el momento fue breve. El intérprete de “Qué precio tiene el cielo” subió al escenario, recibió la estatuilla y la ceremonia continuó sin mayores interrupciones.

Redes sociales sin piedad

Si en pantalla el incidente pareció quedar atrás con rapidez, en redes sociales la historia fue distinta. Como suele ocurrir en eventos de gran alcance, los internautas no dejaron pasar el detalle y comenzaron a comentar el “pelón” de la artista dominicana casi en tiempo real.

“No la critico, pero hay que prepararse y estudiar”, “Que sabe hacer yailin?”, “Y así la quieren comparar con Karol G”, “Esta muchacha cuando no la hace en la entrada la hace en la salida”, “Cuando el talento no alcanza, toca hacer show” y “Primera y última que la invitan a presentar”, son algunos de los comentarios.