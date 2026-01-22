Acribillan a Yailin “La Más Viral” en redes sociales por interpretar “Amor Eterno”

Suscríbete a nuestros canales

Ha corrido como pólvora un video en redes sociales de Yailin “La Más Viral” cantando el popular tema de Rocío Durcal, “Amor Eterno”, una canción que ha trascendido generaciones y ha sido objeto de reinterpretaciones.

En su paso por la isla de Curazao, la reina del dembow junto a parte de su equipo y amigos cercanos realizó un festejo a la orilla de la playa que terminó en un karaoke. Yailin interpretó la canción de la fallecida cantante con un parlante, mientras era apoyada por las personas a su alrededor.

Aunque la cantante solo se estaba divirtiendo con personas allegadas y sin ninguna preparación vocal previa, usuarios arremetieron en su contra.

Redes sociales se van contra Yailin

Las plataformas digitales acribillaron a Yailin “La Más Viral” por cantar “Amor Eterno”. Comentarios sobre si interpretación y timbre de voz fueron los más repetidos en los comentarios tras la publicación.

“Santo padre, si Rocío Durcal resucitara, pidiera volver a morir escuchando semejante atrocidad”, “No se puede dañar de esta manera una canción tan perfecta” y ¿Cómo descucho esto?, son algunas de las opiniones de las personas.

Travesura de Cattleya

Cattleya, hija de Yailin y Anuel AA ha sido el foco de atención en redes sociales luego de hacer una travesura que enojó mucho a su madre.

La cantante dominicana compartió en sus instantáneas cómo la pequeña de 2 años cortó una gran parte de su cabello en medio de su inocencia. Una fotografía del mechón fue expuesta por la famosa, desatando las risas de sus seguidores.

Además, agregó dos videos donde cuestiona a la niña de por qué y cómo hizo la travesura, a lo que ella solo señalaba el lugar donde se cortó el pedazo de cabello sin entender la gravedad del asunto.

“Mamá está enojada contigo, mira lo que te hiciste en la cabeza, no se puede hacer un moño”, se escucha decir a Yailin con voz seria.