¡Atención latinos! Miami pone fin a la oportunidad de obtener la nacionalidad española, esta es la fecha límite

El consulado de España en Miami ha generado gran expectativa entre los solicitantes de nacionalidad al publicar un reciente comunicado sobre la finalización de un proceso muy popular entre cubanos y latinoamericanos. La medida, que ha captado la atención de miles de interesados, forma parte de los ajustes en las políticas consulares que España ha venido aplicando en distintas sedes alrededor del mundo.

La información oficial fue difundida a través de las redes sociales del consulado, y se conoció poco después de que la oficina diplomática en La Habana anunciara restricciones similares. El cierre del sistema informático de registro marca un punto de inflexión en la tramitación de la nacionalidad, especialmente para aquellos descendientes de españoles que han utilizado este canal como vía principal hacia el pasaporte europeo.

De acuerdo con el comunicado, el próximo 22 de octubre será la fecha límite para solicitar la nacionalidad bajo la Ley de Memoria Democrática (LMD), también conocida como Ley de Nietos. A partir de las 00:00 horas del 23 de octubre, el sistema dejará automáticamente de aceptar nuevas citas. Solo los solicitantes que hayan obtenido su justificante con Código Seguro de Verificación (CSV) podrán continuar con el proceso.

El consulado precisó que dichos justificantes, enviados desde la dirección [email protected], garantizan el registro válido de cada solicitud. Los expedientes serán atendidos por orden de llegada, asegurando que quienes iniciaron el proceso a tiempo no pierdan su oportunidad de acceder a la ciudadanía española, dicho mecanismo busca dar cierre ordenado a una ley que benefició a miles de familias desde su entrada en vigor en 2022.

Foto: Pasaporte español

La LMD ha sido una de las legislaciones más importantes para la diáspora latinoamericana, pues permitió a descendientes de españoles obtener nacionalidad y pasaporte europeo. No obstante, al no ser prorrogada por el Gobierno de España, muchos solicitantes se encuentran contrarreloj para reunir los documentos necesarios y completar sus trámites antes del vencimiento del plazo.

Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, durante 2024 se tramitaron más de 400 mil pasaportes españoles en todo el mundo, de los cuales 11.175 fueron expedidos por el consulado de Miami. Este alto número refleja el interés de la comunidad latinoamericana por acceder a los beneficios de la ciudadanía europea, en un proceso que pronto llegará a su fin.