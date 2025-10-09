Israel aprueba acuerdo de paz inicial con Hamás y estos son los próximos pasos

Suscríbete a nuestros canales

Medio Oriente se empieza a estabilizar luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que tanto Israel y el grupo palestino Hamas aceptaran los términos de un acuerdo de paz. Este jueves 9 de octubre el gobierno de Benjamín Netanyahu junto con su gabinete de guerra firmaron la aprobación de la propuesta.

Comienza la paz entre Israel y Hamas

El Gobierno de Israel aceptó el pacto que contempla la liberación de todos los rehenes israelíes, lo que incluye tanto vivos como a los muertos, según anunció la oficina del Primer Ministro. La decisión se tomó tras horas de reunión con ministros israelíes, el enviado especial del Presidente de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, reseñó la agencia EFE.

Próximos Pasos

El acuerdo que tiene como principal mediador al Gobierno de Estados Unidos también fue aceptado por Hamás, el cual establece un alto el fuego en Gaza que entrará en vigor en 24 horas después de la ratificación final.

Además, el pacto estipula la retirada parcial del Ejército de Israel hasta puntos específicos de la Franja, lo que reducirá el control territorial israelí del 80% a un 53% del enclave.

Luego del cumplimiento de estos tres primeros pasos, Hamás tendrá un plazo de 72 horas para comenzar la liberación y entrega de los rehenes, quienes serán recibidos por el Comité de la Media Luna Roja, además este intercambio se llevará a cabo sin cámaras ni ceremonias públicas.