Mundial Sub-20: Estados Unidos clasifica y espera por su rival en los cuartos de final

La selección de Estados Unidos Sub-20 se consolidó como una de las candidatas en el Mundial de la categoría al conseguir una importante victoria que los catapulta a los cuartos de final.

"Las barras y las estrellas" lograron superar un duro obstáculo, derrotando a Italia con un contundente marcador de 3-0, y manteniéndose firmes en su camino hacia el trofeo.

Victoria contundente

El enfrentamiento de octavos de final fue un duelo táctico y de alta intensidad, pero el conjunto americano aprovechó al máximo sus oportunidades para inclinar la balanza a su favor.

El mediocampista Benja Cremaschi se lució con un doblete (al minuto 15 y 90+3), mientras que, su compatriota Niko Tsakiris también puso su nombre en el marcador. Ambos son figuras emergentes de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami y San Jose Earthquakes.

Asimismo, el equipo colectivamente se mostró sólido en defensa, resistiendo los intentos de reacción de la selección italiana para asegurar un triunfo vital que premia su consistencia en el torneo.

El cuadro de cuartos de final

Con esta victoria, Estados Unidos se une a un selecto grupo de selecciones que han avanzado a la ronda de los ocho mejores. El torneo juvenil ya cuenta con potencias como España, Colombia, México, Argentina, Noruega y Francia, prometiendo unos cuartos de final electrizantes.

El próximo desafío para el equipo estadounidense ya tiene fecha, aunque su rival está por definirse:

Rival en Cuartos: Saldrá del encuentro que disputarán Marruecos vs. Corea del Sur .

Fecha y Hora: El partido de cuartos de final está marcado en el calendario para el domingo 12 de octubre a las 4:00 PM (hora de Venezuela).

Los dirigidos por Marko Mitrović buscarán seguir demostrando que su nueva generación de futbolistas está lista para competir al más alto nivel juvenil, con el objetivo claro de avanzar a las semifinales y continuar su sueño mundialista.