Estados Unidos: Error en la Lotería de Visas 2026 deja a miles de cubanos sin oportunidad

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó un error en el sorteo de la Lotería de Visas de Diversidad 2026 (DV-2026), conocido popularmente como “El Bombo”. La falla afectó a varios solicitantes cubanos que, por equivocación del sistema, fueron incluidos en el proceso pese a no ser elegibles.

Según el comunicado oficial, el problema se originó por una interpretación automatizada incorrecta del país de imputabilidad de algunos solicitantes. Esta falla permitió que ciudadanos de Cuba fueran seleccionados de manera errónea, aunque la legislación vigente excluye a la nación caribeña por su alto número de migrantes en años recientes. La compañía reiteró que se trata de un evento poco común pero relevante para quienes participaron en el sorteo.

Las autoridades estadounidenses aclararon que los solicitantes cubanos recibirán una notificación oficial indicando que no podrán continuar en el proceso. Este aviso busca evitar confusiones y brindar claridad sobre la situación legal de cada participante, garantizando que los afectados conozcan los pasos correctos a seguir dentro del marco del programa de visas de diversidad.

Foto: Lotería de Visas

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de EEUU establece que los ciudadanos de países con más de 50.000 inmigrantes legales en los últimos cinco años quedan excluidos del programa. Cuba se encuentra dentro de este grupo, al igual que México, Venezuela, Colombia, Haití y Honduras, el objetivo de estas restricciones es priorizar a personas de naciones con baja representación migratoria en Estados Unidos.

El gobierno estadounidense instó a los solicitantes a revisar su estatus mediante el portal Entrant Status Check, utilizando el número de confirmación obtenido al registrarse. Además, se recordó que la Lotería de Visas sigue siendo una vía válida para obtener residencia permanente, siempre que se cumplan los requisitos de elegibilidad establecidos por la ley.

A pesar de este error, la Lotería de Visas continúa siendo un mecanismo importante para quienes buscan legalmente establecerse en Estados Unidos, siempre respetando las reglas de elegibilidad.