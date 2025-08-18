Xabi Alonso “El corazón y las ganas empujan más que las piernas”

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid debuta esta temporada liguera el martes 19 de agosto, es por eso que el estratega Xabi Alonso ofreció declaraciones ante los medios, previo al encuentro ante Osasuna por la primera jornada de LaLiga EA Sports.

El nuevo entrenador del club blanco reveló detalles importantes, disipó rumores y hasta comentó lo que pensaba respecto a la polémica del Mallorca-Barcelona, además aseguró que cuenta con todos los jugadores disponibles.

Primer encuentro en el Bernabéu

Sobre el primer partido en el Santiago Bernabéu, comentó “Todos lo afrontamos expectantes, ilusionados, con ganas de empezar la temporada. Han sido dos semanas cortas, pero intensas y ya queremos pisar el Bernabéu. Queremos empezar bien. El primer partido siempre es importante. Mañana ya es el día”.

Mastantuono

Xabi, habló del nuevo fichaje Del Real Madrid “Sobre La primera vez que hablé con él me sorprendió mucho su personalidad. aún tenía 17 años y era un hombre con mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid. Se le nota esa madurez, esas ganas, esa calidad. Va a integrarse muy rápido en el equipo”.

Identidad madridista

El entrenador español va a su primera temporada frente al equipo merengue y se sinceró sobre la identidad que tiene la plantilla “Vamos dando pasos. Es difícil medirlo. Seguro que todavía nos quedan unos cuantos por dar. Pero lo principal y las ideas fundamentales las introducimos ya en el Mundial de Clubes y estas dos semanas hemos incidido en ellas. La sensación es buena”.

Sobre el lateral derecho

Al ser preguntado si tiene definido quién va a ser el titular de la posición contestó “Tengo claro que es una competencia buenísima. Y me encanta que tengamos en cada posición dos jugadores que puedan jugar. A veces tendré que repartir, pero tenemos todas las posiciones dobladas. Carva está cada vez más cerca de su nivel. Eso es muy bueno para el nivel de la plantilla. Tenemos muchos partidos”.

El rechazo de la reprogramación

Xabi, lamentó que no tomara en cuenta la solicitud enviada por el club y aseguró “Ahora ya es inamovible, pero nuestra petición, sobre todo por la salud de los jugadores hubiese sido agradable recibir ese apoyo. No ha podido ser. Hemos tenido tan solo dos semanas y no hay excusas. El equipo puede competir mañana. El corazón y las ganas empujan más que las piernas”.

Árbitros

“Empezamos la temporada y vamos a ir viendo cómo van las cosas. Ojalá no tengamos que hablar de los árbitros”.

Polémica del Mallorca-Barça

“No me toca a mí estar comentando lo que pasa en otros partidos, pero sí que escuché lo que dijo Arrasate y él lo explicó muy bien”.

Los primeros minutos de Mastantuono

“Puede tener minutos mañana. Va a aportar calidad, energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso. He visto que tiene esa garra y ese espíritu competitivo argentino. Es bueno en el último pase. Está a muy buen nivel”.