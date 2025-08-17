Xabi Alonso le abre la puerta a Arda Güler

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de Xabi Alonso genero muchos cambios dentro del Real Madrid, ya que ha movido los cimientos de los jugadores para explotar su talento. Tal es el caso del jugador Arda Güler, quien lo hizo vivir una realidad distinta a la que tuvo la temporada pasada con Carlo Ancelotti.

Güler tiene la oportunidad

En las dos últimas temporadas, Güler estuvo bajo una sombra que no le permitía mostrar su talento ni tener la oportunidad. Estar constantemente en juego con el club blanco se convirtió en un sueño lejano para el jugador turco, que solo pudo ver la titularidad en los tramos finales del curso o en juegos sin mucha relevancia. En los grandes escenarios, el turno no aparecía o no le daban el chance.

Ahora, con Xabi frente al Madrid, la temporada 2025/26 pinta ser un nuevo reto para Arda. El técnico español, tiene gran visión en el joven de 20 años y pretender darle mayor protagonismo. Cabe destacar que, el Mundial de Clubes fue una prueba de ello, donde Xabi utilizó mucho a Güler para hacer ver su juego.

Seis titularidades en fila

Incluso, si revisamos las estadísticas, Arda ha tenido la titularidad casi que en todos los juegos con Xabi en el banquillo, exceptuando el debut mundialista ante Al Hilal. El turco no tenía seis titularidades consecutivas desde su momento en el Fenerbahçe en 2023.

Nueva etapa para Güler

Esta nueva etapa junto a Xabi podría ser la que lo consolide como una estrella del club blanco. Y que pase de solo cumular minutos a protagonizarlos. Al pñarecer, el jovn turno tendrá el protagonismo que tanto ha deseado. En su rol actual, Güler pone a disposición toda su gama de recursos al servicio de Mbappé, Vinicius y el resto de sus compañeros.