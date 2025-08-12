El rompecabezas de Xabi Alonso en el Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de Xabi Alonso al Real Madrid presentaba un único dilema, saber si podía establecer su plan (el mismo que ejecutó en el Leverkusen) en la plantilla blanca. Incluso, los seis encuentros del Mundial de Clubes dejaron esa interrogante sobre la mesa, puesto que el técnico español alternó su dinámica entre el 4-4-2 y el 3-5-2.

Sin embargo, las dudas se han despejado. Los dos primeros juegos amistosos del Real Madrid esta pretemporada 2025-26, han permitido tener el panorama más claro sobre el plan pionero del conjunto blanco.

Xabi mostró su plan

Se pudo evidenciar en el amistoso a puerta cerrada frente al Leganés como en el partido ante el Wacker. Xabi puso sus piezas en juegos, con una defensa de cuatro: Carvajal, Asencio, Huijsen y Carreras en Valdebebas.

El plan lo volvió a repetir en el segundo, con la única modificación de Trent en el lateral derecho y Militao en lugar de Asencio. Lo que señala que, la idea principal es mantener la línea defensiva de cuatro, con Tchouaméni como escudo por delante de ella.

Dean inamovible para Xabi

En el caso de Dean Huijsen, es uno de los ‘titulares indiscutibles’ del Real Madrid para esta temporada, siendo una referencia en la zaga. el futbolista de 20 años, es una pieza perfecta en el rompecabezas de Xabi Alonso.

Dean, tiene grandes habilidades en la zona defensiva, incluso su cap Sociedad para sacar balones desde atrás es su máximo referente.

Dean y Militao harán llave

Xabi, colocará a Militao al lado de Huijsen, con el fin de que sea una llave y una pareja sólida en el eje de la zaga.

Es de recordar que, Militao regresa luego de dos temporadas casi nulas debido a dos lesiones de rodillas de gran magnitud, que sólo le permitieron jugar 31 encuentros. Lo que es un hecho es que, Xabi necesita que el brasileño esté al 100% para el Madrid.

El Mundial de Clubes sirvió como escenario para Xabi, quien pudo ver la idea clara de Dean. Mientras que, Militao mostró que puede ser un elemento fundamental en el juego aéreo, bien sea en defensa o ataque