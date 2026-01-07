Tensión en la duela: Steve Kerr expulsado y los árbitros admiten error crucial

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, protagonizó uno de los momentos más tensos de la jornada al ser expulsado durante el último cuarto del encuentro frente a Los Angeles Clippers este lunes por la noche.

La chispa que detonó la furia de Kerr ocurrió tras una jugada de John Collins, de los Clippers, que los árbitros no señalaron como interferencia defensiva (goaltending). El estratega de 60 años, visiblemente molesto, invadió la cancha gritando hacia los oficiales, mientras sus asistentes intentaban contenerlo para evitar una sanción mayor.

Los árbitros reconocen el fallo

Tras el partido, el cuerpo arbitral admitió que se cometió una equivocación en la jugada que derivó en la expulsión del técnico. "El disparo de Gary Payton II tocó el tablero antes de que Collins lo contactara. Debió sancionarse como infracción", reconoció el árbitro principal, Brian Forte, en el informe oficial de la NBA.

Forte explicó que, debido a que el incidente no ocurrió en los últimos dos minutos del encuentro, las reglas de la liga impedían una revisión automática. "La única forma de haber revisado la jugada era si se hubiera señalado la falta inicialmente y los Clippers hubieran desafiado la decisión", añadió.

Sobre la expulsión de Kerr, el oficial detalló que se debió a un comportamiento acumulativo: en la primera falta técnica, el entrenador se acercó de forma agresiva utilizando lenguaje inapropiado; tras la sanción, continuó con las protestas, lo que obligó a los árbitros a decretar la segunda técnica y su salida inmediata del juego.

Un cierre amargo para las estrellas

La frustración no se limitó al banquillo. Stephen Curry también se vio envuelto en la polémica tras recibir una quinta falta en transición, justo después de la interferencia no señalada. Poco después, el base estrella fue expulsado por acumulación de faltas por primera vez desde 2021, dejando a su equipo sin su principal referente en el momento más crítico.

"Normalmente se sigue jugando si se anota un tiro", comentó Curry a los medios. "Nunca había visto una decisión tan tardía donde primero se marca falta y luego se anula la canasta".

El desenlace del encuentro fue doloroso para los de San Francisco. Sin Kerr ni Curry en la cancha, la responsabilidad recayó en Jimmy Butler, quien tuvo en sus manos el tiro de la victoria. Sin embargo, su disparo en suspensión sobre la bocina no entró, sellando la derrota para unos Warriors que, a pesar del reconocimiento del error arbitral, no podrán cambiar el resultado en los registros.