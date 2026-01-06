Varios equipos buscan arrebatarle esta figura a Golden State

Suscríbete a nuestros canales

El panorama competitivo de la NBA podría estar a punto de sufrir un cambio significativo antes de la fecha límite de traspasos. Según un informe reciente de Kevin O'Connor para Yahoo Sports, tres equipos han intensificado su interés en el joven talento de los Golden State Warriors, Jonathan Kuminga: los Washington Wizards, los New Orleans Pelicans y los Portland Trail Blazers.

La situación de Kuminga en la Bahía ha sido objeto de especulación durante meses debido a su rol intermitente bajo las órdenes de Steve Kerr. Ahora, fuentes de la liga confirman que el mercado por el alero congoleño se está calentando, con organizaciones dispuestas a apostar por su enorme potencial físico y capacidad anotadora.

El dilema de Golden State: Tamaño vs. Experiencia

La gerencia de los Warriors, encabezada por Mike Dunleavy Jr., se enfrenta a una encrucijada táctica y salarial. El reporte de O'Connor destaca una debilidad estructural en la plantilla actual de San Francisco: la falta de envergadura.

"Los Warriors ya son lo suficientemente pequeños de por sí debido a que Kerr ha apostado fuertemente por alineaciones de tres y cuatro bases", señala O'Connor.

Esta tendencia del staff técnico hacia el "small-ball" extremo ha generado dudas sobre la idoneidad de adquirir más guardias. En este contexto, el nombre de Jrue Holiday ha surgido en las conversaciones hipotéticas debido a su presencia en el mercado, pero los analistas sugieren que los Warriors deberían evitar este perfil para no agravar sus carencias de estatura en la pintura.

Portland, Washington y New Orleans: Tres caminos distintos

Cada uno de los equipos vinculados ofrece un escenario diferente para el desarrollo de Kuminga:

Portland Trail Blazers: Se perfilan como el socio comercial más lógico. Cuentan con Jerami Grant, un alero versátil que encajaría perfectamente en el sistema de Golden State como una opción de "llegar y jugar". Grant aportaría la veteranía, defensa y tiro exterior que los Warriors necesitan para maximizar los últimos años de Stephen Curry. Washington Wizards: Inmersos en una reconstrucción total, los capitalinos ven en Kuminga una piedra angular para su futuro. Tras las recientes críticas por el traspaso de Deni Avdija, la llegada de un jugador con el techo atlético de Kuminga podría calmar las aguas en la gerencia de Washington. New Orleans Pelicans: Buscan añadir explosividad a una rotación que ha sufrido por las lesiones. Kuminga ofrecería una dimensión física adicional junto a sus jóvenes estrellas, aunque el encaje salarial requeriría movimientos más complejos.

Un movimiento de "ajedrez" para Mike Dunleavy

El reto para el General Manager de los Warriors es obtener un retorno que no solo iguale el talento de Kuminga, sino que equilibre el roster. Si bien la opción de Jrue Holiday aportaría una defensa de élite, la saturación de bases en el equipo (con Curry, Podziemski y otros) hace que la balanza se incline hacia jugadores de mayor tamaño como Grant.