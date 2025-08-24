¡Ecuador de luto! Futbolista de Mushuc Runa fallece tras un terrible accidente

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol ecuatoriano amaneció este domingo sumido en dolor tras confirmar el fallecimiento del mediocampista Marcos Olmedo, quien fuera jugador del Musuc Runa, a sus veintiséis años de edad.

El jugador sufrió un accidente por la mañana en la vía de Quinindé, Esmeraldas, fronteriza con Colombia, cuando su vehículo colisionó de frente con otro. El futbolista y dos personas más murieron en el siniestro. Las autoridades informan que Olmedo, probablemente, se quedó dormido al volante.

Nacido el 1 de junio de 1999 en Guayaquil, Olmedo forjó su trayectoria futbolística en Ecuador, pasando por Aucas, América de Quito, Macará y Liga de Quito, logrando su momento más significativo al consagrarse campeón de la Copa Ecuador 2024 con El Nacional.

Se incorporó en junio de 2025 a Mushuc Runa y formó parte de una campaña histórica en la Fase de Grupos de la Copa Conmebol Sudamericana, cuando su equipo quedó como primero de su grupo.

A través de las redes sociales, su antiguo club, El Nacional, lo despidió con palabras cargadas de emoción: "Despedimos con profundo pesar a un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria. Su entrega y amor por esta camiseta quedarán para siempre en la memoria del hincha criollo".

Mushuc Runa también expresó su dolor: "Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador Marcos Olmedo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia".

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se sumó al sentimiento de duelo, enviando sus condolencias a familiares, compañeros y al club. El presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, también lamentó la pérdida: "Qué tristeza. Mi sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros".