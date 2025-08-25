¡Otra baja más! Referente de la Vinotinto cae lesionado

Suscríbete a nuestros canales

Jhon Chancellor sufrió una nueva lesión muscular que lo mantendrá alejado de las canchas por un tiempo, encendiendo las alarmas en el fútbol ecuatoriano y, más importante aún, en la selección de Venezuela, que se prepara para la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

El defensor central de la Vinotinto, no pudo completar el partido contra Técnico Universitario. La alarma se encendió cuando Chancellor, quien venía ganando minutos de juego tras una serie de problemas físicos, tuvo que ser sustituido por una nueva molestia muscular.

Esta lesión es particularmente frustrante, ya que llega en un momento en que el zaguero parecía haber dejado atrás sus dolencias previas, esas que le habían impedido tener continuidad.

A lo largo de las últimas temporadas, Jhon Chancellor ha lidiado con diversas lesiones que han afectado su regularidad. Se trata de un patrón preocupante para un jugador de su importancia, tanto en su club como en la selección nacional. La noticia es un duro golpe para el jugador, que estaba recuperando su mejor forma justo antes de compromisos cruciales con su selección.

La Vinotinto, diezmada por las lesiones

La baja de Chancellor se suma a una lista de ausencias clave para el cierre de las Eliminatorias. La selección venezolana se enfrenta a un escenario complicado, ya que no podrá contar con algunos de sus referentes más importantes.

Yangel Herrera : El mediocampista, pieza fundamental en el esquema del combinado nacional, también se encuentra lidiando con problemas físicos que lo marginarán de la convocatoria.

José "Brujo" Martínez: La lesión de Martínez es otra baja sensible en el mediocampo, una posición donde Venezuela necesita solidez y profundidad.

La Vinotinto tendrá que afrontar los partidos de la fecha FIFA con la baja de estos jugadores, lo que sin duda afectará el planteamiento táctico y la solidez del equipo. La ausencia de Chancellor en la defensa, unida a la de los mediocampistas Herrera y Martínez, obliga al cuerpo técnico a reajustar sus planes y buscar alternativas en un momento crítico de la competición.