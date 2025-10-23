Descubre al ejemplar revelación que da por video para la segunda válida que de ganar pondría a pagar el 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

A solo días del inicio de la reunión 41 en el Hipódromo La Rinconada, se confirma una programación de trece carreras. El calendario incluye la prueba selectiva de mayor renombre, considerada el magno evento del año hípico: el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI).

La afición hípica ya inició la búsqueda de los datos de última hora, por lo que la emoción crece a medida que se acerca la jornada dominical en la arena caraqueña. Afinar el pulso será crucial para realizar las diferentes jugadas exóticas del día. Por ello, el equipo de Meridiano Web se mantiene vigilante a cada detalle, con el objetivo de ofrecer la información más precisa y valiosa antes de la mencionada reunión.

Análisis de la Segunda Válida (5y6): La Rinconada

La novena competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, contará con una nómina inicial de diez participantes. Todos buscarán llevarse una parte del premio adicional especial de $22.100 en un recorrido de 1.300 metros.

Desde el puesto de pista número ocho, destaca el castaño de cinco años El Pillin. Sus actuaciones más recientes estuvieron marcadas por una mala partida, e incluso por tropiezos fuertes en el recorrido, tal como sucedió el 12 de octubre de este año en una distancia de 1.800 metros.

Un cambio que favorece: Caballo Descargo Video

Además, la monta de un jinete profesional resultó perjudicial, pues al recibir castigo en el hándicap, cargó más peso. Para esta ocasión, la situación varía: el ejemplar contará con la conducción del jinete aprendiz Deyker Acosta, quien descarga tres kilos (irá con 52 kilos), cinco menos con relación a su última salida. La distancia de 1.400 metros también le favorecerá.

El Pillin, un descendiente del semental King Seraf por Indelible Rouge (Woodman), ostenta un récord de 39 actuaciones con dos victorias. Pese a este historial, no se presenta a la carrera como favorito; se le considera un ejemplar olvidado, lo que le convierte en una sorpresa potencial para el 5y6."