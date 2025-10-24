Lamine Yamal enciende el Clásico con sus palabras sobre el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Lamine Yamal si que ha sabido encender las redes con sus reciénteles declaraciones donde acusa al Real Madrid de "robar y quejarse", lo que por supuesto generó un eco en el vestuario blanco. En la ciudad de Valdebebas recibieron estas palabras del joven delantero del FC Barcelona, con fatiga y hastío.

Lamine Yamal “Roban, se quejan”

El sentimiento madridista es que Yamal es “un mal compañero", cuyas conductas extradeportivas está agotando a los jugadores del club blanco.

A pocas horas del Clásico español, los merengues no entienden las declaraciones del 10 del Barça. Dejando a un lado la contradicción que suponen expresar estas declaraciones bajo en el contexto del ya recurrente caso Negreira, que señala pagos del Barça al vicepresidente del CTA durante al menos dos décadas. "Sí, roban, se quejan, hacen cosas que no sé...", fue la frase que salió de la boca del delantero de 18 años durante una charla con Piqué e Ibai Llanos.

Gasolina para el Real Madrid

Las palabras del internacional español podrían servir como una chispa más para un vestuario madridista que ya había marcado en rojo el partido del domingo. Y es que aún en Valdebebas recuerdan las cuatro derrotas ante el Barcelona de la temporada pasada. Consideran que Yamal, no conoce sobre el respeto de los códigos básicos entre profesionales.

No es la primera vez que los blancos son testigos de este tipo de comportamientos en el canterano azulgrana. Es por eso que las palabras del barcelonista no es algo tan sorpresiva, pero si que ha sido comentadas en el entrenamiento de este viernes en Valdebebas. Generando molestias en un vestuario que quiere utilizarlas como plus en el partido de este domingo, en el que está en juego el liderato de la Liga española, ocupado por el Real Madrid.