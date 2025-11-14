Cristiano Ronaldo expulsado y bajo fuego: Las durísimas críticas que recibe en su país natal

Suscríbete a nuestros canales

El capitán y estrella de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, se encuentra en el ojo del huracán. Su reciente expulsión con tarjeta roja directa ante Irlanda y la airada reacción posterior han desatado una ola de críticas feroces en el periodismo deportivo luso. El diario A Bola fue particularmente severo, titulando un editorial con un contundente: "Cristiano debería avergonzarse".

La acción que provocó el escándalo ocurrió en el partido de clasificación para el Mundial, donde Ronaldo fue expulsado tras un codazo revisado por el VAR. Sin embargo, no fue la agresión en sí lo que más indignó a la prensa, sino la actitud posterior del futbolista, quien, según la crónica, "se marchó del césped haciendo gestos a la grada".

El editorialista Hugo Vasconcelos, en A Bola, calificó la reacción del jugador de 40 años como "lamentable" y una "farsa". "Lo peor fue la reacción, toda esa farsa: desde el llanto, como si el irlandés que recibió el codazo estuviera fingiendo, hasta los gestos con la cabeza, como si no entendiera lo que estaba pasando, pasando por los aplausos del público, como si la culpa de que lo expulsaran fuera de las gradas, y no suya", sentenció el medio.

La crítica apunta a que el astro portugués, lejos de disculparse, alimentó un ambiente de tensión. Se recordó que en la rueda de prensa previa, Ronaldo se había dedicado a "provocar a sus rivales, al seleccionador irlandés y al público", creando un clima que, finalmente, no pudo controlar. "Cometió un error. Lo mínimo que podría hacer es disculparse, pero lo que realmente debería hacer es avergonzarse", concluye la publicación.

El sarcasmo del rival

La controversia se agudizó con la reacción del seleccionador irlandés, Heimir Hallgrimsson, quien se cruzó con el portugués al borde del campo. Hallgrimsson ironizó sobre las acusaciones de Cristiano de que se le había generado un clima adverso.

"Me felicitó por presionar al árbitro. Fue su acción en el campo la que le costó la tarjeta roja. No tuvo nada que ver conmigo, a menos que le haya desconcentrado", declaró el técnico irlandés con sarcasmo. Al preguntársele si había hablado con Ronaldo después, Hallgrimsson fue tajante: "No, creo que hablamos lo suficiente cuando salió del campo. No había nada de qué hablar. Fue simplemente un momento de alguna tontería por su parte, diría yo".