Irlanda vs Portugal: ¿Podrán los 'Chicos de Verde' frenar a los liderados por Cristiano Ronaldo?

La clasificación europea para el Mundial de la FIFA presenta un atractivo duelo donde Irlanda debe buscar un milagro en casa ante la poderosa Portugal. Mientras que el equipo dirigido por Roberto Martínez tiene prácticamente asegurado su boleto a la fase final gracias a un ciclo dominante, los "chicos de verde" de Heimir Hallgrímsson enfrentan una urgencia crítica: necesitan sumar puntos en sus dos partidos restantes para mantener viva la esperanza de clasificación.

El contraste entre ambas selecciones es notorio. Portugal cuenta con una de las ofensivas más efectivas del ciclo, liderada por el incombustible Cristiano Ronaldo, quien ya estableció un récord mundial con 41 goles en clasificatorias mundialistas. A pesar de un reciente empate con Hungría, la ambición de la selección es clara: asegurar el liderazgo del grupo con una victoria convincente.

Irlanda, por otro lado, llega con serios problemas de personal debido a numerosas lesiones, lo que merma su capacidad de enfrentarse a un gigante de la talla del equipo portugués. Su última victoria en la fase de clasificación fue una lucha ajustada ante el colista Armenia. Si bien el capitán Nathan Collins apela a la solidez defensiva y a la velocidad para el contraataque, la profundidad limitada de su plantilla y el historial (sin vencer a Portugal en partidos oficiales desde 1995) no auguran un resultado favorable.

Las cuotas reflejan este desnivel, otorgando una ventaja clara a los visitantes. La superioridad ofensiva de Portugal (promedio de 2.75 goles por partido) y las dificultades de Irlanda sugieren un encuentro de alta anotación. La elección táctica de los expertos se inclina hacia la victoria portuguesa con un marcador cómodo.

Basado en las cuotas para este partido, el mercado posiciona a Portugal como el claro favorito para la victoria con una cuota de -275. Las cuotas de hándicap también sugieren una victoria cómoda, con Portugal -1.5 cotizando a +100. Además, la tendencia apunta a un partido de alta anotación por parte de los visitantes, con el Total de Goles de Portugal Más de 2.5 cotizando a +165.

R: Luimar González