Deportivo Táchira estaría cerca de anunciar una decisión importante sobre su futuro

El fútbol venezolano está a la expectativa de una decisión que estaría cocinándose en la acera del Deportivo Táchira y que en las próximas horas podría anunciarse sobre el futuro del club.

La decisión estaría relacionada al banquillo del equipo, hoy en manos del estratega Edgar Pérez Greco, pero que tendrías las horas contadas como el mandamás de ese vestuario.

La información la dio a conocer el periodista Mario Alberto Sánchez, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), en la que suele detallar distintas incidencias sobre el balompié criollo.

El Deportivo Táchira fue de más a menos

La decisión del club puede estar relacionada a un hecho puntual apegado al rendimiento del equipo en el momento cumbre de la temporada. Y es que, hay que decir que el 'carrusel aurinegro' no mostró la mejor cara en la instancia previa a la final del Torneo Clausura.

Justamente, los dirigidos por Pérez Greco quedaron en la tercera posición en el Grupo B, por detrás de Carabobo y Caracas FC, solo superando a Metropolitanos en el conteo de puntos.

El equipo andino firmó solo seis puntos, mientras la oncena granate sumó 14 puntos, por los nueve firmados por los avileños. En ese recorrido lo que más dolió al conjunto de Greco fue incluso la derrota ante Caracas en el mismísimo Pueblo Nuevo, 2-3.

Ahora bien, finalmente, habrá que esperar a la confirmación del alto mando del Deportivo Táchira y a los posibles nombres que suenen como su recambio en el banquillo.