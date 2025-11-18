Estos son los clasificados a cuartos de final del Mundial Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

Tras unos emocionantes y dramáticos octavos de final, el Mundial Sub-17 Qatar 2025 ha reducido su campo de batalla a las ocho mejores selecciones del planeta.

Las rondas eliminatorias dejaron resultados sorpresivos, goleadas contundentes y batallas resueltas desde el punto penal, configurando unos cuartos de final de alto calibre.

Resultados de los Octavos de Final

La fase de octavos se caracterizó por la intensidad y el alto nivel de competitividad, con varios partidos decidiéndose por la mínima o en la tanda de penales:

Partido Resultado Notas Uganda vs. Burkina Faso 1-1 (Penales 3-5) El equipo de África Occidental avanzó tras una tensa definición. Italia vs. Uzbekistan 3-2 Victoria ajustada de los italianos, demostrando su garra. México vs. Portugal 0-5 Goleada a favor de los lusos, que mostraron su potencial ofensivo. Brasil vs. Francia 1-1 (Penales 4-3) Un clásico sudamericano-europeo resuelto por la frialdad de los brasileños desde los doce pasos. Suiza vs. Irlanda 3-1 Los suizos aseguraron su cupo con una victoria sólida. Corea del Norte vs. Japón 1-1 (Penales 4-5) El duelo asiático se definió en los penales, con Japón demostrando mayor precisión. Austria vs. Inglaterra 4-0 La gran sorpresa de la jornada; Austria vapuleó a un fuerte candidato. Marruecos vs. Malí 3-2 Un vibrante clásico africano que se inclinó a favor de Marruecos por la mínima.

La eliminación de potencias como Inglaterra y Francia en una misma jornada subraya la imprevisibilidad de la categoría Sub-17.

Así quedan los cruces de cuartos de final

Con los ocho sobrevivientes definidos, la ruta hacia las semifinales promete encuentros llenos de tensión: