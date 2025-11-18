Estos son los clasificados a cuartos de final del Mundial Sub-17

Tras unos emocionantes y dramáticos octavos de final, el Mundial Sub-17 Qatar 2025 ha reducido su campo de batalla a las ocho mejores selecciones del planeta.
Las rondas eliminatorias dejaron resultados sorpresivos, goleadas contundentes y batallas resueltas desde el punto penal, configurando unos cuartos de final de alto calibre.
Resultados de los Octavos de Final
La fase de octavos se caracterizó por la intensidad y el alto nivel de competitividad, con varios partidos decidiéndose por la mínima o en la tanda de penales:
|Partido
|Resultado
|Notas
|Uganda vs. Burkina Faso
|1-1 (Penales 3-5)
|El equipo de África Occidental avanzó tras una tensa definición.
|Italia vs. Uzbekistan
|3-2
|Victoria ajustada de los italianos, demostrando su garra.
|México vs. Portugal
|0-5
|Goleada a favor de los lusos, que mostraron su potencial ofensivo.
|Brasil vs. Francia
|1-1 (Penales 4-3)
|Un clásico sudamericano-europeo resuelto por la frialdad de los brasileños desde los doce pasos.
|Suiza vs. Irlanda
|3-1
|Los suizos aseguraron su cupo con una victoria sólida.
|Corea del Norte vs. Japón
|1-1 (Penales 4-5)
|El duelo asiático se definió en los penales, con Japón demostrando mayor precisión.
|Austria vs. Inglaterra
|4-0
|La gran sorpresa de la jornada; Austria vapuleó a un fuerte candidato.
|Marruecos vs. Malí
|3-2
|Un vibrante clásico africano que se inclinó a favor de Marruecos por la mínima.
La eliminación de potencias como Inglaterra y Francia en una misma jornada subraya la imprevisibilidad de la categoría Sub-17.
Así quedan los cruces de cuartos de final
Con los ocho sobrevivientes definidos, la ruta hacia las semifinales promete encuentros llenos de tensión:
|Llave
|Cruce confirmado
|1
|Portugal vs. Suiza
|2
|Marruecos vs. Brasil
|3
|Austria vs. Japón
|4
|Italia vs. Burkina Faso