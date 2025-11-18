La Vinotinto: ¿A qué hora juega Venezuela contra Canadá?

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de hoy tiene previsto el regreso de la Vinotinto a la acción en esta fecha FIFA de noviembre, en la que ya celebró en días recientes, tras ganarle un amistoso al combinado de Australia (1-0).

Ahora, el equipo -que dirige de forma interina Fernando Aristeguieta- saldrá al campo del Chase Stadium, Fort Laudardale, Estados Unidos, para intentar repetir la buena actuación que dibujó esta plantilla contra los australianos.

En ese partido destacó muchísimo el fútbol desplegado por los criollos, que llevaron en la mayor parte del duelo el peso de las acciones y configuraron un estilo muy alejado al que se venía desempeñando en el último tramo de las eliminatorias mundialistas con Fernando 'Bocha' Batista.

Y esas prestaciones llamaron mucho la atención además porque se está dando en un momento en el que la selección está en plena renovación, con jugadores nuevo incluyéndose a la dinámica como Teo Quintero, Dani Pereira, Ender Echenique, Gleiker Mendoza, Alessandro Milani, Ronald Hernández, entre otros.

¿A qué hora juega la Vinotinto?

Este compromiso, con epicentro en el estado de la Florida, tendrá su puntapié a las 8:30 PM en hora local, mientras que para Venezuela iniciará a las 9:30 PM.

Se espera que en este compromiso repitan en la alineación titular la mayoría del duelo pasado, por ejemplo, en el arco seguiría David Contreras, con una línea defensiva ocupada por Ronald Hernández en derecha, Alessandro Milani en izquierda y una pareja de centrales con Nahuel Ferraresi junto a Teo Quintero.

Por su parte, en la sala de máquinas -que funcionó muy bien- repetiría el doble pivote entre Dani Pereira y Cristian Cásseres, con Telasco Segovia siendo el mediocampista más adelantado.

Finalmente, en ataque también seguiría tres jugadores que gustaron muchísimo del partido venezolano. Se trata de Ender Echenique, Gleiker Mendoza y Jesús Ramírez, el hombre del gol.