MLB: Vladimir Guerrero Jr se sienta en la mesa de Albert Pujols en octubre

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr está respondiendo como un verdadero líder en la postemporada 2025. Está impulsando a Azulejos de Toronto a la Serie Mundial y poco a poco se ve el prime del pelotero dominicano; que creció viendo a Manny Ramírez, David Ortiz y a su padre dando cátedras.

La narrativa de Guerrero Jr ya no es una promesa, es de un impacto importante para Toronto. Su presencia en el lineup no solo produce, contagia a sus compañeros para alcanzar un nivel alto desde el primer al último bateador. Con eso en mente, alcanzó a una leyenda en playoffs.

Vladimir se une a Albert Pujols (2004) como los únicos primeras bases de 26 años o menos que han conectado cinco o más jonrones en postemporada. El dato lo sienta en una mesa junto al dominicano más grande de todos los tiempos, además, está inmortalizado en octubre.

De legado a legado: Vladimir Guerrero Jr y Albert Pujols

Vladimir Guerrero Jr no solo ha brillado en octubre, ha replicado el impacto ofensivo de Albert Pujols. Su consistencia y capacidad para producir en momentos clave lo colocan en una dimensión histórica. En menos juegos, ha igualado el respeto que Pujols impuso en playoffs.

Los números no mienten: promedio, OPS y producción ofensiva de Vladdy en postemporada rivalizan con los de Pujols a sus 26 años. Lo más sorprendente es que lo ha logrado en apenas 14 juegos. Guerrero Jr está escribiendo su propia historia viendo de reojo a un ídolo.

Números de Vladimir Guerrero y Albert Pujols en postemporada a sus 26 años

- Vladimir Guerrero Jr: 14 juegos, 55 turnos, 10 anotadas, 18 hits, 3 dobles, 5 jonrones, 12 impulsadas, 6 boletos, 6 ponches, .327 promedio, .397 OBP, .655 SLG, 1.051 OPS

- Albert Pujols: 53 juegos, 189 turnos, 39 anotadas, 61 hits, 10 dobles, 1 triple, 13 jonrones, 35 impulsadas, 33 boletos, 27 ponches, .323 promedio, .429 OBP, .593 SLG, 1.022 OPS