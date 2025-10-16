MLB: Albert Pujols es candidato para mánager de este equipo de la Liga Americana

Suscríbete a nuestros canales

Una vez finalizó su carrera como jugador profesional, Albert Pujols comenzó su carrera como mánager y su meta está clara, y es volver a las Grandes Ligas, pero con un rol dirigencial. El dominicano ya tiene algo de experiencia en los banquillos y quiere sin duda probarse al máximo nivel.

"La Maquina", como es apodado, hace unas semanas sonó como candidato a dirigir a su ex-equipo, los Angelinos de Anaheim, pero ahora, se dio a conocer que otro equipo de la Liga Americana estaría en los servicios del quisqueyano para la campaña 2026 del mejor beisbol del mundo.

¿Regresa Albert Pujols a las Grandes Ligas?

Los Orioles de Baltimore han mostrado interés en contratar a Pujols como su nuevo mánager, según informó el periodista Alden González. El legendario exjugador, que se retiró en 2022 tras 22 temporadas en las Grandes Ligas, ha manifestado en varias ocasiones su deseo de dirigir en el máximo nivel. El mimebro del club de los 700 jonrones cuenta con experiencia reciente como dirigente, tras llevar a los Leones del Escogido al campeonato invernal dominicano, y se prepara además para dirigir a la selección de República Dominicana en el Clásico Mundial de 2026.

Para los Orioles, la llegada de esta leyenda representaría una apuesta por la energía, el respeto y la sabiduría de un jugador con una carrera brillante y un profundo conocimiento del juego. El equipo busca un nuevo rumbo tras una temporada irregular y ve en el tres veces MVP una figura capaz de conectar con un roster joven y talentoso.

Los Orioles atraviesan una etapa de reconstrucción tras una temporada decepcionante. Después de un prometedor par de años con más de 90 victorias, el equipo cayó a un récord de 75-87 en 2025 y despidió a Brandon Hyde en mayo. Tony Mansolino asumió como interino y cerró con un desempeño respetable, pero la directiva busca nuevas opciones, y Albert Pujols encajaría bien gracias a su liderazgo, su conocimiento del juego y su relación previa con figuras clave del club como Mike Elias, quien lo conoció durante su época con los Cardenales de San Luis.