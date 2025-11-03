Cantante venezolano gana "Objetivo Fama 2025" en Puerto Rico ¡Orgullo nacional!

Suscríbete a nuestros canales

Tras semanas de mucho talento, votaciones y diversión, llegó a su final el reality “Objetivo Fama 2025”, realizado en Puerto Rico. El vencedor es un talentoso joven venezolano llamado Dionicio Matos, quien ha logrado llevarse el jugoso premio de $50.000 y un contrato discográfico con Duars Entertainment.

La final comenzó con buena música, el imponente escenario y los participantes derrochando talento, en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Aunque es de conocimiento el apoyo en votación de los boricuas en realities, el carisma y fuerza vocal de Matos, logró imponerse recibiendo más de dos millones de votos.

Una noche mágica

México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela con Dionicio Matos, fueron los países que lograron llegar a la final, que comenzó con duetos, cantando el criollo con “Si no te hubiera conocido” de Christina Aguilera y Luis Fonsi.

Luego llegó el momento de los solos, Dionicio aprovechó para entonar a todo pulmón el tema de su compatriota Franco de Vita “Un buen perdedor”, que hizo estremecer al público, quienes de pie lo aplaudieron por una actuación impecable.

En una tercera actuación el venezolano compartió escenario con la Miss Universo 2001 Denise Quiñonez, directora de la casa estudio, con un tema único y muy conocido “Para decir adiós”, de Lucecita Benítez José Feliciano.

El vencedor

Tras las tres rondas de música llegó el momento de la decisión final del público, las animadoras Jimena Gallego y Gil Marie López, anunciaron que el 4to lugar fue para Sheila Miranda, de México, 3er lugar Yancy Abril, de República Dominicana, 2do lugar para Cristian Luna, de Puerto Rico, y Dionicio Matos, el gran vencedor para Venezuela.

Impresionado y con cara de shock, el criollo celebró su triunfo con su nombre bien grande en la pantalla del recinto.

El joven tiene 30 años, acumula 15,4 mil seguidores en Instagram y nació en Ciudad Ojeda, estado Zulia. No es solo un gran interprete, sino también un excelente bailarín que recibió muchos elogios del jurado.