Maikel García entra a un selecto club con Omar Vizquel y Luis Aparicio gracias a su Guante de Oro

Este domingo 2 de noviembre fue, sin duda alguna, un día de mucha alegría para nuestro país en las Grandes Ligas. De manera sensacional, tres venezolanos fueron galardonados con el premio Guante de Oro, que se le otorga al mejor jugador defensivo de que cada una de las posiciones que se cubren en el mejor beisbol del mundo.

Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, se llevó la distinción como utility en la Liga Nacional; Wilyer Abreu, jardinero de los Medias Rojas, se llevó uno de los tres Guantes de Oro de los jardines de la Liga Americana; finalmente, Maikel García, tercera base de los Reales, hizo historia, al ser el primer venezolano en ganar el premio en dicha posición.

Y es que la temporada de Maikel García fue sumamente completa. Ofensiva y defensivamente fue un jugador sumamente útil para su equipo, formando un tándem fantástico con Bobby Witt Jr., con quien además ha logrado entrar en un club selecto en el que se encuentran nombres como Omar Vizquel o Luis Aparicio.

Maikel García se codea con Vizquel y Aparicio

Este domingo, dos jugadores de los Reales de Kansas City se alzaron como ganadores del Guante de Oro: Maikel García y Bobby Witt Jr. De esta manera, esta dupla se convirtió en la primera pareja de 3B y SS de un mismo equipo en llevarse la distinción el mismo año desde 2013, cuando lo hicieron Manny Machado y J.J. Hardy con los Orioles de Baltimore.

Increíblemente, esta hazaña ha ocurrido solamente 18 veces en las Grandes Ligas, y en cinco de esas ocasiones ha habido un venezolano incluido, siendo Luis Aparicio y Omar Vizquel los protagonistas criollos de las otras cuatro veces.