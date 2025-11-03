Isabel Pantoja fue homenajeada en Caracas por Mary Olga Rodríguez y artistas

Suscríbete a nuestros canales

El talento, entrega, pasión y profesionalismo de artistas venezolanos se hizo sentir el sábado 1 de noviembre con el musical “La Viuda de España”, en honor a la estrella Isabel Pantoja. El Centro Cultural Chacao, fue el recinto en el que se presentó la pieza encabezada por la cantante y compositora Mary Olga Rodríguez.

Gran pieza

A las 5:15 de la tarde se abrió el telón del recinto caraqueño para la pieza que relató cinco años difíciles que vivió Isabel Pantoja, tras la muerte de su esposo, el torero Francisco Rivera, mejor conocido como “Paquirri”.

Mary Olga "La alondra de Venezuela", con su melodiosa y potente voz entonó grandes canciones de la “Reina de la Copla”, como “Buenos días tristeza”, “Salve rociera”, “Hoy quiero confesar”, “Se me enamora el alma”, “Nací en Sevilla”, “Barco velero”, “Era mi vida él”, entre otras.

Un elenco único acompañado de un cuerpo de baile increíble hizo acto de presencia para recrear a la perfección la vida de “La Pantoja”, una de las cantantes flamencas más importantes y reconocidas de España.

Meiver Acuña – Ana María Villegas (Mamá de Isabel)

Odalis Rengifo – Amadora

Peter Guz – Agustín (Hermano de Isabel)

Carlos Meza “Torbellino”- “Farruquín”

Hazael Sánchez “Chiquetete”

Todos acompañados por el cuerpo de baile de la academia Adagio y Buleria, quienes brillando bailando flamenco por todo el escenario.

La historia cuenta cómo tras la muerte del torero, Isabel Pantoja estuvo por varios años retirada de los escenarios, de los medios, de las presentaciones, viviendo con profundo dolor el duelo. Sin embargo, gracias al amor de su familia, logró salir adelante y recibe una increíble invitación de la Reina Sofía para cantar en la casa real.

La sala principal del Centro Cultural estuvo de punta a punta llena de público fascinado con el talento de todos los actores. Entre los invitados resaltaron Delia Dorta, Mery Cortez y quien fuese la manager de Pantoja, cuando visitó a Venezuela hace años.

Aunque la escritora de la pieza Cora Farías no estuvo presente por problemas de salud, los artistas y el público extendieron aplausos para ella.

Palabras de Mary Olga

Al finalizar la pieza y con una ovación de pie, la artista no dudo en dar unas palabras de felicidad por tan impecable trabajo y los meses de dedicación que tuvieron para la pieza, que regresa el 14 de febrero del 2026.

“Es un regalo de Dios poderlos tener a todos aquí. Quiero dar las gracias a Dios, a mi equipo de producción y a todos por estar aquí en un momento tan increíble”, comentó con enorme emoción Rodríguez.