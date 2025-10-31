SNAP en Texas: Descubra dónde obtener alimentos gratis antes de la suspensión del programa

Suscríbete a nuestros canales

La suspensión temporal del programa SNAP en Texas ha generado alarma entre las familias que dependen de la asistencia alimentaria federal, y es que, ante la interrupción de fondos debido al cierre parcial del gobierno estadounidense, diversas organizaciones locales han activado planes de emergencia para garantizar que los beneficiarios puedan acceder a comidas gratuitas mientras dure la contingencia.

Centros y negocios que ofrecen ayuda ante la suspensión del SNAP en EEU

Numerosos comercios y centros de distribución se han sumado a la iniciativa para cubrir la demanda de alimentos:

Irving Cares: centro de distribución en 440 S Nursery Rd #101, Irving, TX.



Marquez Bakery: en Arlington, ofrece productos gratuitos y concientiza con la etiqueta #SNAPMATTERS.



Pizzería Biundo’s: entrega pizzas de queso gratis los martes en Venus, TX, para beneficiarios con tarjeta SNAP y acompañados de un niño.



Chicken Salad Chick: comidas gratuitas para niños en Burleson y sucursales en Fort Worth, Hurst, Midlothian y Southlake.



El Primo’s: platillos sin costo en Mansfield, TX.



Bancos de alimentos de Tarrant County y Norte de Texas: múltiples centros de distribución, información disponible en línea.

La falta de financiamiento federal amenaza la seguridad alimentaria de más de 40 millones de estadounidenses, por ende, la interrupción del SNAP genera un riesgo directo para familias vulnerables que dependen de estos subsidios para cubrir necesidades básicas de alimentación.

Foto: SNAP EEUU

El cierre parcial del gobierno estadounidense impidió que el Congreso aprobara la legislación de gastos o una resolución continua, como resultado, muchas agencias federales deben cesar operaciones no esenciales, incluyendo la distribución de beneficios del SNAP.